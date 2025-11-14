觀影說劇╱「老大」趙宇鎮學烹飪 黑白大廚甘拜下風

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
趙宇鎮為了「誰想當老大」積極勤練廚藝。（圖／采昌提供）
趙宇鎮為了「誰想當老大」積極勤練廚藝。（圖／采昌提供）

韓星趙宇鎮自在遊走於正反派之間的角色，獲得廣大觀眾喜愛。鮮少演出喜劇作品的他，這回在「誰想當老大」中飾演黑幫組織裡，地位僅次於老大的二把手「純泰」。只是他無心當老大，想以稱霸全國美食店為目標，卻在與自己夢想無關的情況下，被周圍人們強行拱上老大之位，讓他開始拼命抗拒。透過他細膩入微的表現力，營造出角色既搞笑又帶點心酸的魅力。

導演羅熙燦對他的演技肯定表示：「如果不是趙宇鎮，就不會有『純泰』這個角色。我對他的演技有很大信心，我認為能駕馭正劇的演員，在喜劇中更容易發光。」一席話展現出對趙宇鎮無可取代的選角與強烈信心。

趙宇鎮表示在拍攝「哈爾濱」期間，收到了本片劇本：「為了準備『哈爾濱』，我禁食，過著極度匱乏的生活，這讓我的精神狀態很差，我甚至因為失眠而尋求醫療協助。我覺得自己之前塑造的角色太過陰鬱，所以想嘗試一些新鮮的事物，展現自己全新的一面。在這種情況下，我接觸到本片劇本，其中不落俗套的創意，和可愛的人物形象讓我耳目一新。我很喜歡這種反傳統的設定，覺得這部電影可以讓我重新煥發活力。」這也讓本片成為趙宇鎮的心靈救贖，努力投入角色的過程，宛如一次重新找回自我的旅程，成為他的轉型代表作。

為了在「誰想當老大」真實演繹中華料理廚師，趙宇鎮可說是卯足全力，親自投入廚藝訓練。他特別拜師曾參加「黑白大廚」的名廚呂敬來與朴恩影，積極學習中華料理技巧。他笑說：「要說拍這部片最難的地方，那絕對是烹飪。我覺得只有當我真正表現出角色對料理的熱情，觀眾才能理解他。不過我的廚藝真的太差了，常常被趕出廚房。不只我太太，連別人都叫我別進去，因為我總是礙手礙腳。」

雖然自嘲手拙，但趙宇鎮卻是愈挫愈勇，練習起來比誰都認真，甚至勤奮到連名廚們都被嚇到，他回憶：「我常在餐廳的休息時間跑去練習，結果朴恩影師傅因為沒辦法休息，開玩笑對我說『拜託你別再來了啦。』」談到詮釋角色的重點時，趙宇鎮則表示：「我的角色真心熱愛料理，我必須表現出那份蘊含靈魂的真摯眼神。雖然困難，但我努力讓觀眾能產生共鳴。」

至於被問到最有信心為家人做哪道菜時，他坦言最近忙著本片宣傳，連睡覺時間都不夠，更別說下廚。不過他也開心分享近況：「前陣子遇到米其林三星主廚安成宰，學習到炒年糕的做法，我打算找時間親手做給女兒吃。」

