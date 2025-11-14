「扶桑花女孩」重返 蒼井優19年前顏值曝光 草裙舞吸睛

蒼井優(中)演出的「扶桑花女孩」將在台重新上映。（圖／華映娛樂提供）

日本 年度現象級電影「國寶」寫下驚人的票房紀錄，在台灣也創下票房佳績及滿滿口碑，導演李相日早期的作品也因此再度受到外界矚目，2006年上映的「扶桑花女孩」改編自真實事件，描述純樸的礦場少女們以夏威夷 草裙舞重振家鄉小鎮的動人過程，當年橫掃全日本多項電影大獎，把松雪泰子跟蒼井優送上影后寶座，更像「國寶」一樣代表日本競逐奧斯卡 最佳外語電影，是眾多影迷公認不可錯過的動人佳作，台灣將搶先日本，於12月5日推出4K修復版。

電影「扶桑花女孩」的起點源自於製片石原仁美在電視上偶然看到關於常磐夏威夷溫泉度假村的紀錄片，她認為是拍成電影的絕佳題材，原先構想以度假村社長為主角，但隨著採訪深入，她逐漸被素人草裙舞團隊的經歷吸引，最後決定將焦點轉為少女們在從橫濱請來的老師指導下，努力站上舞台的感人歷程。

從籌畫到開拍前後耗時3年多，由於沒有原著故事，讓劇本經歷多次修訂，中間也遭遇許多挫折，但石原仍堅信電影一定會成功，還想出「絕不放棄未來」的宣傳標語，作為整個企畫的精神支柱，並引起了導演李相日的興趣。

李相日是日本近年最具代表性的導演之一，2006年他以笑淚交織、雅俗共賞的「扶桑花女孩」橫掃日本影壇電影獎的最佳影片，奠定大導演的地位。當年電影在金馬影展放映大受歡迎，隔年在台灣上映，也創下千萬票房的好成績。而「扶桑花女孩」和今年大賣的「國寶」一樣，都有著多場在舞台上感動人心的演出，不只考驗演員的表現更考驗導演的功力，李相日當時便展現過人的才華。

李相日起初並不知道故事取材自真人真事，但居民總動員，試圖扭轉小鎮衰敗命運的故事讓他覺得相當有趣，在實地前往度假村觀看表演後，他發現草裙舞節奏快速、情感濃烈且層次豐富，推翻他原本認為草裙舞是悠閒優雅的印象，也確信舞蹈可以成為電影的核心。他進一步表示要靠舞蹈感動觀眾，必須先讓觀眾與舞者建立情感連結，否則電影無法成立，因此，他從度假中心開幕的最終高潮片段開始倒推，思考片中主角與草裙舞如何一路從陌生到密不可分，並在此基礎上完成劇本。

為忠實呈現故事中素人女孩從零開始的成長軌跡，製作團隊特意找來同樣沒有太多舞蹈經驗的松雪泰子、蒼井優、德永繪里、山崎靜代等女星演出，她們在接受3個月的密集訓練後，不僅掌握草裙舞基礎，也在過程中自然建立起情感與默契，讓演出更為深刻動人。日本兩大女星松雪泰子與蒼井優的出色表現，先後抱回「第19屆日刊體育電影大獎」、「第49屆藍絲帶獎」等多座影后大獎，風光不已，讓兩人事業更上一層樓。

盡管上映前並未受到太多關注，但「扶桑花女孩」靠著口碑逐步發酵，最終動員130萬名觀眾、締造14億日幣（約905.9萬美元）票房，並拿下包括「電影旬報」日本十大電影第1名、「第30屆日本電影金像獎」最優秀作品獎、以及藍絲帶獎、報知電影獎、日刊體育電影大獎的最佳影片，榮譽滿滿，電影也被視為經典作品。

「扶桑花女孩」故事以1965年走向衰落的煤礦小鎮為舞台，當地的煤礦公司為求轉型，提議把北方小鎮改造成主打夏威夷草裙舞表演的度假村。為了家鄉與自身未來，一群來自礦工家庭的年輕女孩決定參與這項前所未有的挑戰，然而，她們卻連最基本的舞步都不會。曾在活躍於東京知名舞團、性格驕傲的明星舞者受邀擔任指導老師，起初她對這些鄉下女孩不以為然，但在相處過程中，逐漸被她們的努力與決心所改變，也重新喚回對舞蹈的熱情。面對小鎮保守居民的質疑與艱難的現實環境，女孩們在一次次挫折與練習之中成長，最終邁向度假村盛大開幕的那一天。