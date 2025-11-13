玄彬、鄭雨盛香港合體「韓國製造」現身掀暴動 玄彬：因為我很帥

鄭雨盛（左起）、玄彬、禹棹奐一現身立刻引起現身尖叫。（記者梅衍儂／攝影）

2025 Disney+原創內容發布會13日在香港迪士尼 樂園酒店登場，來自14個地區400家媒體共赴盛會，兩大男神玄彬 、鄭雨盛為韓劇「韓國製造」造勢現身，池昌旭、都暻秀也為「操縱遊戲」站台，池昌旭和今田美櫻合作新劇「Merry, Berry, Love」首度揭露細節；星達拓娛樂男團Travis Japan則派出成員松田元太、中村海人應戰，現場星光雲集，玄彬一現身更是引起高分貝尖叫。

玄彬和鄭雨盛自帶男神光芒，前者飾演對富與權力懷抱野心的男人，後者則是與之對抗的正義檢察官，2人一容光煥發、一頹廢成熟造型現身，現場尖叫聲不斷，談到「韓國製造」必看的原因，玄彬露出迷人笑容說：「因為我很帥，先看再說吧！」鄭雨盛則說：「因為故事很有趣！」

為何會接下該劇？玄彬表示：「在加入時代背景與虛構元素後，形成了全新且紮實的故事，這是我決定出演這部作品的最大原因。」他也提到：「每個角色都有屬於自己的故事，也有共同點。最精采的部分是，在各自的欲望衝突中產生的情感，希望觀眾能透過劇集去欣賞與享受。」