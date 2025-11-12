同車男骨折...廣末涼子飆速180公里 過失傷害罪移送

廣末涼子情緒不穩害人害己。(圖/摘自Instagram@ryoko_hirosue_official。若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

日本女星廣末涼子今年4月爆出高速公路車禍與醫院衝突事件後，靜岡縣警方正式宣布，將她以涉嫌違反「過失致人死亡或受傷行為處罰法」移送靜岡地方檢察廳濱松分庭。

據調查，廣末涼子於4月7日下午6點50分，駕駛自用車行經靜岡縣掛川市的新東名高速公路北向隧道時，疑似未保持安全距離，以高達180公里以上的時速追撞前方大型聯結車，車內一名男性乘客重傷。知情人士指出，該男子為她長年合作的經紀人，事故造成其上半身多處骨折。

事故後，廣末雖僅受輕傷，但在送醫過程中，曾因情緒激動對護理人員施暴，一度因「傷害罪嫌」遭逮捕。警方於4月16日將其釋放，雙方事後已達成和解。檢方目前仍在評估是否針對傷害部分提起公訴。

靜岡警方透露，經多月調查與現場重建，包括7月重返事故現場勘驗後，確認廣末當時車速極高，最終依「過失駕駛致傷罪」將其移送檢方。調查人員形容：「這不是單純的不慎，而是明顯的超速與危險駕駛。」

廣末涼子近年形象屢遭挑戰。去年她因外遇風波退出演藝活動，今年又因車禍與情緒失控事件再陷爭議。她在事後透過事務所發聲，坦言正接受「雙極性情感障礙與甲狀腺機能亢進症」治療，並自5月起全面暫停演藝工作，「希望能在身心恢復後，重新面對觀眾與生活」。