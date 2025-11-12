我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

黑五早鳥優惠是否真划算 購物達人5招檢驗

同車男骨折...廣末涼子飆速180公里 過失傷害罪移送

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣末涼子情緒不穩害人害己。(圖/摘自Instagram@ryoko_hirosue_official。若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)
廣末涼子情緒不穩害人害己。(圖/摘自Instagram@ryoko_hirosue_official。若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

日本女星廣末涼子今年4月爆出高速公路車禍與醫院衝突事件後，靜岡縣警方正式宣布，將她以涉嫌違反「過失致人死亡或受傷行為處罰法」移送靜岡地方檢察廳濱松分庭。

據調查，廣末涼子於4月7日下午6點50分，駕駛自用車行經靜岡縣掛川市的新東名高速公路北向隧道時，疑似未保持安全距離，以高達180公里以上的時速追撞前方大型聯結車，車內一名男性乘客重傷。知情人士指出，該男子為她長年合作的經紀人，事故造成其上半身多處骨折。

事故後，廣末雖僅受輕傷，但在送醫過程中，曾因情緒激動對護理人員施暴，一度因「傷害罪嫌」遭逮捕。警方於4月16日將其釋放，雙方事後已達成和解。檢方目前仍在評估是否針對傷害部分提起公訴。

靜岡警方透露，經多月調查與現場重建，包括7月重返事故現場勘驗後，確認廣末當時車速極高，最終依「過失駕駛致傷罪」將其移送檢方。調查人員形容：「這不是單純的不慎，而是明顯的超速與危險駕駛。」

廣末涼子近年形象屢遭挑戰。去年她因外遇風波退出演藝活動，今年又因車禍與情緒失控事件再陷爭議。她在事後透過事務所發聲，坦言正接受「雙極性情感障礙與甲狀腺機能亢進症」治療，並自5月起全面暫停演藝工作，「希望能在身心恢復後，重新面對觀眾與生活」。

上一則

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

下一則

「穿著Prada的惡魔2」首支預告曝光 梅姨重逢安海瑟薇「一句話嗆翻」

延伸閱讀

開廣末涼子「車禍時速165公里」玩笑 日本電視台道歉了

開廣末涼子「車禍時速165公里」玩笑 日本電視台道歉了
「痛到像被雷打到」英女打哈欠太用力 頸骨骨折險癱瘓

「痛到像被雷打到」英女打哈欠太用力 頸骨骨折險癱瘓
阿拉斯加「胖熊周」 下巴骨折公熊「昌克」奪冠

阿拉斯加「胖熊周」 下巴骨折公熊「昌克」奪冠
腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40
陳匡怡最近深陷爭議。(摘自臉書)

陳匡怡成台大拒絕往來戶 半夜找已婚學長「聊聊」穿薄紗睡衣赴約

2025-10-14 19:43

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了