全智賢自曝相親結婚 對老公崔俊赫一見鍾情

娛樂新聞組／綜合報導
全智賢罕見提到戀愛秘辛。（取材自Instagram）
全智賢罕見提到戀愛秘辛。（取材自Instagram）

南韓女星全智賢近日在節目中罕見談及與丈夫崔俊赫的戀愛與婚姻往事，透露兩人初次見面便讓她「一見鍾情」。

YouTube頻道「學習之王真正天才 洪真慶」近日公開了一支名為「YouTube初登場！全智賢親自講述從出道到結婚的人生全故事」的影片。節目中，當主持人提到「32歲步入婚姻」的話題時，全智賢表示：「不是自然而然的相遇，是透過朋友介紹認識的。」

她笑著回憶說：「一開始有點抗拒，不太想出門，但朋友說對方長得非常帥，結果雖然心裡猶豫，身體還是去了現場。」

主持人南昌熙接著問：「聽說妳老公的外號是『乙支路張東健』？」全智賢笑著回應：「大概是因為他公司在那一帶吧。不過我看到他之後真的一見鍾情。」

她又補充說：「那時是一見鍾情，現在則是被我們一起度過的歲月所感動。」展現出對丈夫依然濃厚的愛意。

全智賢與崔俊赫同為1981年出生，兩人於2010年透過介紹相識，2012年結婚，育有兩個兒子。據悉，兩人是小學同學，成年後因緣際會重逢而發展戀情。

另外，由全智賢、姜棟元兩大王牌主演的諜戰愛情劇「暴風圈」上線後收視開高走低，而全智賢的腹肌和眼袋也引起熱議，一向被視為不老女神的她體態依然緊實纖細，但突出的眼袋還是在她臉上默默留下了歲月痕跡，讓網友忍不住感嘆「女神也會老」。

今年44歲的全智賢2001年以南韓電影「我的野蠻女友」一躍成為南韓一線女星。2014年以電視劇「來自星星的你」攀上演藝事業巔峰。此次主演的懸疑諜戰劇「暴風圈」首播前三集評價很好，沒想到第四集之後劇情卻開始走鐘，不時出現吹捧南韓軍事和國際地位，貶低其他國家的劇情，得罪不少海外觀眾。而且這些爭議台詞都由女主角全智賢說出來，一時間引爆大規模抵制。

新作劇情不討喜，女主角全智賢也被波及，而她的臉部狀態也引起不少話題。常年保持運動習慣讓她44歲還能維持少女身形，可是突出的眼袋還是讓全智賢飄出了「滄桑感」，網友忍不住感嘆女神也有老的一天。

全智賢 南韓 YouTube

