全智賢自曝相親結婚 對老公崔俊赫一見鍾情

全智賢罕見提到戀愛秘辛。（取材自Instagram）

南韓 女星全智賢 近日在節目中罕見談及與丈夫崔俊赫的戀愛與婚姻往事，透露兩人初次見面便讓她「一見鍾情」。

YouTube 頻道「學習之王真正天才 洪真慶」近日公開了一支名為「YouTube初登場！全智賢親自講述從出道到結婚的人生全故事」的影片。節目中，當主持人提到「32歲步入婚姻」的話題時，全智賢表示：「不是自然而然的相遇，是透過朋友介紹認識的。」

她笑著回憶說：「一開始有點抗拒，不太想出門，但朋友說對方長得非常帥，結果雖然心裡猶豫，身體還是去了現場。」

主持人南昌熙接著問：「聽說妳老公的外號是『乙支路張東健』？」全智賢笑著回應：「大概是因為他公司在那一帶吧。不過我看到他之後真的一見鍾情。」

她又補充說：「那時是一見鍾情，現在則是被我們一起度過的歲月所感動。」展現出對丈夫依然濃厚的愛意。

全智賢與崔俊赫同為1981年出生，兩人於2010年透過介紹相識，2012年結婚，育有兩個兒子。據悉，兩人是小學同學，成年後因緣際會重逢而發展戀情。

另外，由全智賢、姜棟元兩大王牌主演的諜戰愛情劇「暴風圈」上線後收視開高走低，而全智賢的腹肌和眼袋也引起熱議，一向被視為不老女神的她體態依然緊實纖細，但突出的眼袋還是在她臉上默默留下了歲月痕跡，讓網友忍不住感嘆「女神也會老」。

今年44歲的全智賢2001年以南韓電影「我的野蠻女友」一躍成為南韓一線女星。2014年以電視劇「來自星星的你」攀上演藝事業巔峰。此次主演的懸疑諜戰劇「暴風圈」首播前三集評價很好，沒想到第四集之後劇情卻開始走鐘，不時出現吹捧南韓軍事和國際地位，貶低其他國家的劇情，得罪不少海外觀眾。而且這些爭議台詞都由女主角全智賢說出來，一時間引爆大規模抵制。

新作劇情不討喜，女主角全智賢也被波及，而她的臉部狀態也引起不少話題。常年保持運動習慣讓她44歲還能維持少女身形，可是突出的眼袋還是讓全智賢飄出了「滄桑感」，網友忍不住感嘆女神也有老的一天。