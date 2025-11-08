全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情

我的頻道

全智賢罕見提到戀愛秘辛。(本報資料照片／Disney+提供)
南韓女星全智賢近日在節目中罕見談及與丈夫崔俊赫的戀愛與婚姻往事，透露兩人初次見面便讓她「一見鍾情」。

6日，YouTube頻道「學習之王真正天才 洪真慶」上公開了一支名為「YouTube初登場！全智賢親自講述從出道到結婚的人生全故事」的影片。節目中，當主持人提到「32歲步入婚姻」的話題時，全智賢表示：「不是自然而然的相遇，是透過朋友介紹認識的。」

她笑著回憶說：「一開始有點抗拒，不太想出門，但朋友說對方長得非常帥，結果雖然心裡猶豫，身體還是去了現場。」

主持人南昌熙接著問：「聽說妳老公的外號是『乙支路張東健』？」全智賢笑著回應：「大概是因為他公司在那一帶吧。不過我看到他之後真的一見鍾情。」

她又補充說：「那時是一見鍾情，現在則是被我們一起度過的歲月所感動。」展現出對丈夫依然濃厚的愛意。

全智賢與崔俊赫同為1981年出生，兩人於2010年透過介紹相識，2012年結婚，育有兩個兒子。據悉，兩人是小學同學，成年後因緣際會重逢而發展戀情。

