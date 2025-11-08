全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情

全智賢罕見提到戀愛秘辛。(本報資料照片／Disney+提供)

南韓 女星全智賢 近日在節目中罕見談及與丈夫崔俊赫的戀愛與婚姻往事，透露兩人初次見面便讓她「一見鍾情」。

6日，YouTube 頻道「學習之王真正天才 洪真慶」上公開了一支名為「YouTube初登場！全智賢親自講述從出道到結婚的人生全故事」的影片。節目中，當主持人提到「32歲步入婚姻」的話題時，全智賢表示：「不是自然而然的相遇，是透過朋友介紹認識的。」

她笑著回憶說：「一開始有點抗拒，不太想出門，但朋友說對方長得非常帥，結果雖然心裡猶豫，身體還是去了現場。」

主持人南昌熙接著問：「聽說妳老公的外號是『乙支路張東健』？」全智賢笑著回應：「大概是因為他公司在那一帶吧。不過我看到他之後真的一見鍾情。」

她又補充說：「那時是一見鍾情，現在則是被我們一起度過的歲月所感動。」展現出對丈夫依然濃厚的愛意。

全智賢與崔俊赫同為1981年出生，兩人於2010年透過介紹相識，2012年結婚，育有兩個兒子。據悉，兩人是小學同學，成年後因緣際會重逢而發展戀情。