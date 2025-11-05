我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

戲說從頭╱「放飛」像出國拍綜藝 姜河那：笑成一團

記者陳穎╱綜合報導
姜河那主演的新片「放飛旅行團」榮登南韓首周末票房冠軍。（圖／采昌提供）
姜河那主演的新片「放飛旅行團」榮登南韓首周末票房冠軍。（圖／采昌提供）

南韓最新爆笑喜劇「放飛旅行團」上映後話題不斷，不僅在首周末強勢登頂票房冠軍，更一路蟬聯6天票房榜首，堪稱笑聲與口碑雙贏的黑馬之作。

觀眾紛紛大讚全片節奏明快、演員群默契滿分、導演手法新鮮又不落俗套，紛紛留言：「從頭笑到尾，是我今年看過最爆笑的電影。」、「演員演技自然又真誠」、「這部片讓我好想立刻出國玩。」，「放飛旅行團」以友誼為主題，講述一群從青春期一路到30多歲的摯友再度重逢的故事，無論是學生、情侶、朋友或家庭觀眾都能找到共鳴與感動。

本片由姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫與韓善化主演，再加上崔貴華、尹敬淏、高圭弼、姜知英等喜劇演員助陣，打造出南大中導演標誌性的爆笑群戲。導演以輕鬆旅程包裹人生省思，被韓媒形容為「笑中帶淚、最能療癒現代人的喜劇」。

主演姜河那近年作品不斷，光是今年就有「牆外之音」、「黑白線人」、「魷魚遊戲」第3季等6部作品與觀眾見面，他笑說：「不是我一直拍戲啦，只是這幾年拍的作品剛好都集中在今年上映，看起來才像沒休息。」但他語出驚人地坦言，並沒有打算「一輩子當演員」：「當演員是需要有人找你才能做的工作，哪天沒人再找我，那代表我的價值結束了。不過我不覺得悲觀，做別的事情應該也會很有趣。」

他也補充道：「我相信自己，不管做什麼都能開心面對。只要有人願意邀請我演戲，我就會繼續當演員。」這番真誠言論讓粉絲大呼「太real。」

談起「放飛旅行團」的拍攝過程，姜河那笑說：「這部戲就像一群朋友出國拍綜藝，因為海外取景就占了七成，現場大家都笑成一團。」他更分享與金英光、姜泳錫、韓善化之間的好默契，「大家都懂導演的節奏，就算有不同想法，最後都能融合出最自然的喜劇效果。」

至於被問及「什麼是青春」時，姜河那也露出燦笑回答：「我覺得我現在還是青春啊！每天都過得很開心。當然也有煩惱，但我不會被它束縛，只希望每天都能活得快樂一點。」

魷魚遊戲 南韓

