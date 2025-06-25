結婚18年… 松隆子談愛情：戀愛是人最閃耀瞬間

松隆子透露「跨越時空的初吻」的劇本讓人刺傷。（圖／車庫提供）

日本 女星松隆子近期主演電影「跨越時空的初吻」，片中經歷了重啟愛情的魔幻劇情，現實生活中的她認為，戀愛是人最閃耀的瞬間，看似危險但又令人心動。而已結婚18年的松隆子，對於現在的自己而言，能產生和戀愛與結婚一樣美妙之處的就是身旁的家人、好友。

松隆子和松村北斗這次在「跨越時空的初吻」中，首次共演就詮釋夫妻角色，對於松村北斗的印象，松隆子表示：「他是位很受歡迎的人，輪廓很鮮明，能清楚地看到他的輪廓剪影。」

松村北斗聽了則苦笑地說：「請問有人懂松隆子前輩的意思嗎？我想應該跟我的肩寬之類的無關吧。和松隆子前輩第一次見面時到現在，她給人的距離感和說話方式真的都沒有改變，從初次見面開始就很親切地待人，託前輩的福，才能好好地扮演夫妻角色。」

松隆子曾透露幸好是松村北斗飾演「駈」這個角色，她才能以「神奈」這個人物存在著，對於在拍攝現場對彼此的印象，松村北斗表示：「當松隆子前輩在我眼前時，我屈服於她那巨大的存在感，我們還飾演一對夫妻，所以起初我是抱持著走一步算一步的心態面對這部作品。不過，松隆子前輩在過程中讓我克服了那個難關。

松村北斗說，雖然以爽朗一詞仍不足以形容前輩的好，但她讓人覺得只要跟著她就能戰勝一切，從初次見面時他就強烈地感受到這一點。他說，如果不是松隆子前輩的話，他不曉得自己會怎麼樣呢。」松隆子則說：「第一天在試裝和試拍時，松村演員就一直跟我聊天，真的很照顧我呢，但我覺得他應該很累。」