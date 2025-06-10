BTS防彈少年團RM與V退伍 粉絲倒數全員合體

BTS其中兩名成員RM（金南俊）與V（金泰亨）今天退伍，粉絲已開始倒數，並期待BTS重新合體。(路透)

超級韓團防彈少年團（BTS ）其中兩名成員RM（金南俊）與V（金泰亨）今天退伍，並預告將回歸舞台。隨著BTS更多成員將於本月稍晚結束軍旅生涯，粉絲已開始倒數，並期待BTS重新合體。

路透社報導，RM與V今天身穿軍服，於軍營外向粉絲敬禮致意，表示他們很快就會重新登台演出。

V向粉絲和媒體說道：「我真的、真的很感謝，所有等待我們服完兵役的ARMY。請再等一下下，我們會以非常精彩的表演回歸。」ARMY是BTS的全球粉絲團，擁有數以百萬計的忠實支持者。

團隊大哥Jin（金碩珍）與J-Hope（鄭號錫）已早一步服完兵役，並重啟演藝活動；根據媒體報導，Jimin（朴智旻）、Jung Kook（田柾國）與SUGA（閔玧其）這個月也將陸續退伍，最晚將於21日結束數饅頭的日子。

BTS其中兩名成員RM（金南俊）與V（金泰亨）今天退伍，粉絲已開始倒數，並期待BTS重新合體。(歐新社)

BTS於2022年宣布暫停團體活動，成員們「單飛不解散」，如今希望重新合體。

BTS經濟公司HYBE集團正在籌劃BTS FESTA，與全球ARMY慶祝BTS成軍12週年。這場活動將在本週登場，目前仍不知道BTS成員是否會現身，不過Jin有出席去年的慶祝活動。