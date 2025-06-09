富老公慘賠千萬美元 全智賢頻接活動急賺錢補坑？
憑藉「我的野蠻女友」、「來自星星的你」暴紅的南韓女神全智賢，最近頻繁出席商業活動，日前特地到澳門出席國際精品品牌開幕典禮。外界猜測她可能急著賺錢，要幫老公崔俊赫公司投資失利補錢坑。
根據韓媒報導，全智賢老公崔俊赫的Alpha資產運用公司，因投資遊戲公司股票失利，損失金額高達150億韓元（約1105萬美元）。因為該公司的虛擬貨幣遭到駭客入侵，損失高達90億韓元（約663萬美元）。
不過，公司當下並對外說明，而是等到4天後消息傳開才公開回應，令投資人和玩家相當不滿。
崔俊赫出身財閥世家，因為看好遊戲公司開發的區塊鏈遊戲，所以出手投資。然而現在遊戲公司的虛擬貨幣遭南韓四大交易所全面下架，法院亦駁回抗告，讓虛擬貨幣一夕之間一文不值，該公司股價也應聲暴跌。
而全智賢這陣子一下到巴黎出席時裝周，一下又到中國出席品牌活動。日前更傳出接演Disney+影集與電影，突然工作量大增，讓外界不免猜測可能和她的家庭財務狀況變化有關。
不過，全智賢雖然不常露面，但是一旦現身，不僅女王氣場絲毫不減，優雅氣質和凍齡美貌更是讓粉絲驚呼不已。
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