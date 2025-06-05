難扛鉅額稅金？中山美穗兒拒遺產 律師曝可能原因

日本女演員兼歌手中山美穗離世後留下鉅額遺產。（取材自Instagram）

日本 女星中山美穗 去年底驟逝，身後留下鉅額遺產，而她和前夫作家辻仁成的21歲獨生子選擇放棄繼承，引發熱議。律師蘇家宏在臉書粉專分析此事，他認為中山美穗兒子的決定，其實很現實，也讓人心疼，這樣的選擇背後往往藏著情感與現實的糾結。

蘇家宏表示，首先中山美穗的遺產並非現金，「而是名錶、珠寶、服飾與音樂著作權等無法立即變現的資產，加上母子關係疏遠，10多年不見似乎就是情感切割，如果取得這份遺產，對兒子來說或許並不是祝福」，再者日本的遺產稅最高達55%，若如媒體所估，遺產價值近20億日圓(約1400萬美元)，稅負將非常沉重。若沒有足夠的現金應付，反而成為負擔。

而中山美穗的兒子和前夫長年居住在法國，就算要繼承，處理日本的法律程序也相當複雜，這可能就是他選擇拋棄繼承的原因。蘇家宏歸納子女選擇不繼承遺產的原因主要有4點，一是傳統觀念壓迫下，女兒被迫放棄繼承，二是孩子欠債，怕債主找上門，乾脆放棄繼承父母遺產，三是繼承人離家遠去，想切割原生家庭，四是擔心繼承到債務，每個拋棄繼承的故事背後，不只是法律或金錢，更是情感的缺席與溝通的斷裂。