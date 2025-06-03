沉默逾月…GD否認熱戀SANA 忍到現在有苦衷

GD走出爭議風暴，再度成為南韓樂壇指標人物。(取材自OSEN)

韓流天王G-Dragon（GD）和TWICE成員SANA戀愛傳聞這陣子傳得沸沸揚揚，他剛結束美國洛杉磯 的HITC音樂節演出，近日打破沉默，透過公司否認了烏龍緋聞，坦言忍到現在才回應其實另有苦衷。

GD所屬的Galaxy Corporation回應表示，GD在4月14日進行了YouTube 節目「Dex和Sana的冰箱採訪」節目拍攝，之後在4月22日到高陽體育館欣賞Coldplay演出，「在上傳認證照的過程中，由於TWICE作為該場演出特別嘉賓，加上距離錄完網路節目沒過多久，為了表示親切感，才標注了SANA的個人社群帳號」。

而且公司特別提到，GD之所以會參與「冰箱採訪」錄影，是因為和Dex有交情才答應這個通告，SANA則是在錄影前一天確定一起參與節目。為了不讓「GD是節目來賓」的驚喜被破哏，所以才沒有在第一時間澄清緋聞，擔心劇透造成節目製作團隊的不便。

走過BIGBANG成員變動和染毒疑雲，GD在K-pop界王者地位絲毫沒變。從小就踏入演藝圈的他早就見慣大風大浪，他的創作功力深厚，無論在音樂、時尚、藝術領域都是指標型人物，最為歌迷津津樂道的就是他的歌曲版權收益，每年都能為他帶來14億韓元（約10萬美元）的收益。