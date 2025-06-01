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「魷魚3」主角還有他 T.O.P現身美國宣傳全場驚呆

記者李姿瑩／台北即時報導
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李政宰（左起）、李炳憲、朴成焄、康愛心、T.O.P齊赴洛杉磯宣傳「魷魚3」。圖／Netflix提供
李政宰（左起）、李炳憲、朴成焄、康愛心、T.O.P齊赴洛杉磯宣傳「魷魚3」。圖／Netflix提供

李政宰、李秉憲、朴成焄、康愛心和T.O.P崔勝鉉日前代表「魷魚遊戲3」出席Netflix Tudum 2025，與Netflix多檔重點戲劇、節目主角齊聚一堂，為即將上架的內容宣傳。活動開場由經典的「魷魚遊戲」粉紅守衛隊伍帶來震撼舞蹈演出，可見該劇仍是全球矚目的主流。

Netflix也在Tudum上首度公開「魷魚遊戲3」正式預告，不過已經在第2季中淘汰出局的T.O.P仍以「第3季主演」的身分出席活動，這也是他首度加入該劇宣傳行列，直呼：「我想你們可能會驚訝在這裡看到我，但我不能錯過這麼好的機會。」

此外，現場釋出全新劇照讓所有粉絲一睹第3季的精彩遊戲，預告還驚現巨型英熙娃娃大幅度甩著跳繩，代表「跳繩」就是新遊戲之一。李政宰透露，英熙娃娃的表現依舊「不會太善良」，不過所有遊戲最終還是會有玩完的時候。

李政宰飾演的主角在第2季中想要造反突破死局，卻被大反派李炳憲刻意留下一條命，將他丟回參賽者隊伍中，製造更多人性矛盾。而他能否如第1季般戰到最後抱走456億韓元？又或者真的能率眾瓦解反派陣營？成為結局最大看點。

「魷魚遊戲」從第1季開始就將童年天真轉化為求生恐懼，而第3季就是導演黃東赫創作的破紀錄驚悚影集完結篇。「魷魚遊戲」已經成為一種全球性的文化現象，第2季創下Netflix有史以來觀看人數第3多的紀錄，第3季可望刷新自身成績，精彩大結局將於6月27日Netflix全球獨家上線。

李政宰（左）、李炳憲憑藉「魷魚遊戲」成為國際巨星。圖／Netflix提供
李政宰（左）、李炳憲憑藉「魷魚遊戲」成為國際巨星。圖／Netflix提供
李政宰（左）、李炳憲在粉絲歡呼聲中登場。圖／Netflix提供
李政宰（左）、李炳憲在粉絲歡呼聲中登場。圖／Netflix提供

魷魚遊戲 Netflix

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