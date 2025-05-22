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暌違11年… 小泉今日子新劇熟齡戀 網喊：拍到70歲

記者陳穎╱綜合報導
小泉今日子(左)與中井貴一再度合拍「再續．倒數第二次戀愛」。（圖／friDay影音提供）
小泉今日子(左)與中井貴一再度合拍「再續．倒數第二次戀愛」。（圖／friDay影音提供）

暌違11年，小泉今日子與中井貴一再度攜手主演富士月九劇「再續．倒數第二次戀愛」，首集播出後便引發熱烈迴響，在日本聯營串流平台TVer三天內即突破200萬次播放，社群網站上更湧現大量敲碗續集的留言，直喊「續續續也想看」、「拜託拍到70歲」。

該劇延續前兩季設定，由岡田惠和擔任編劇，以古都鎌倉為背景，講述電視製作人千明與市公所職員和平攜手面對人生課題的日常故事。劇情描述時隔11年，即將迎來花甲之年的千明（小泉今日子），以及已經退休的和平（中井貴一），年紀雖增，但兩人依舊維持著熟悉的距離感。在鎌倉的古民宅中，與長倉家的親友們一同靜靜看著人生的流動。網友們也感動於角色經歲月洗鍊後的變化，留言如「空氣感完全沒變」、「11年值得等待」紛紛湧現。

首集的另一大驚喜，是小泉與中井暌違11年再度合唱的片尾曲「來得及跳舞」，勾起許多劇迷回憶，有網友表示「歌聲一出就哭了」、「真的是最棒的回歸方式」。而即將於8月來台開唱的日本樂壇天后濱崎步，也繼第一季與第二季之後，再度演唱本季主題曲「mimosa」。此外，坂口憲二、內田有紀、飯島直子等原班人馬也全數回歸。

本劇以熟齡視角描繪人生甘苦，不只為中高年觀眾帶來共鳴，也成為年輕人思考未來生活的指引，融合戀愛、家庭、友情與笑淚交織的溫暖氛圍，讓許多觀眾從角色身上看到自己的現況，劇中看似平凡的對話卻句句刺入心底，讓人邊笑邊落淚。「再續．倒數第二次戀愛」已於friDay影音每週二同步跟播中。

小泉今日子在「再續．倒數第二次戀愛」展現熟齡之愛。（圖／friDay影音提供）
小泉今日子在「再續．倒數第二次戀愛」展現熟齡之愛。（圖／friDay影音提供）

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