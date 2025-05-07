金賽綸遭金秀賢打壓 元斌至今送暖

元斌因和金賽綸合演「大叔」把她視為女兒一樣。(摘自naver)

金賽綸 在今年2月過世，得年24歲，金秀賢 遭YouTube節目「橫豎研究社」毀滅式爆料，且爆出她和已故女星金賽綸15歲時就談戀愛，甚至遭指為了討回7億韓幣賠償金，讓女方走上絕路。曾與金賽綸合演電影「大叔」的元斌，過去更曾打算出手幫忙還錢，一直默默在幫忙但被金賽綸拒絕。

根據韓網「TOPSTARNEWS」報導指出，元斌在與金賽綸在2010年合作電影「大叔」後，對金賽綸就一直照顧有加，小學時就曾送過她一台筆電，金賽綸在當時還告訴元斌：「我長大要成為一個優秀的大人。」

金賽綸與金秀賢紛爭延燒2個月，至今未無法劃下句點，金賽綸家屬昨透過自媒體「橫豎研究所」記者金世義舉辦記者會，並公開一位金賽綸線人手上長達1.5小時的錄音檔，內容包含金賽綸是在國二就獻身金秀賢，還有包含該名線人因為手握證據，疑似慘遭金秀賢方暗殺，脖子被砍了9刀。

「橫豎研究所」後又公布另一段錄音檔是該名線人妻子的對話，意外的是，線人妻子直接表達對元斌的感謝之情，提到元斌幫助了他們，但並未提及細節，顯然元斌至今仍一直在默默幫助金賽綸一家。線人妻子自稱居住在美國，並非韓國人。她說：「真相很沉重，但沉默更沉重。我來這裡就是為了打破沉默。」她也補充道：「身為女性和母親，我感同身受。你們不必孤軍奮戰。」