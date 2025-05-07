戲說從頭／無懼第2季被罵爆「魷魚遊戲3」拚絕地反攻

「魷魚遊戲3」將在夏天與全球粉絲們見面。（圖／Netflix提供）

「魷魚遊戲 」第3季預告曝光，雖然第二季的安排引發觀眾兩極評價，但無損「魷魚遊戲」再破紀錄，迄今仍是Netflix 最受歡迎的作品，並持續吸引全球觀眾的目光與期待。

隨著第二季於去年12月回歸，「魷魚遊戲2」打破多項紀錄，包含創下影集首周觀看次數最高的紀錄，並在3天內躋身「全球最受歡迎非英語影集」Top 10榜單，目前以1.926億次觀看排名第二，僅次於第1季的2.652億次觀看。第二季同時也成為Netflix榜單史上第三高 觀看量的季數，讓「魷魚」在全球的影響力無人能及。

延續第二季震撼人心的結局，第3季將「456號」成奇勳（李政宰飾）再次推入殘酷血腥的遊戲核心，這次奇勳決心徹底摧毀這場人性試煉。不過，仍飽受最親密盟友「390號」正倍背叛與逝去的創傷糾纏，成奇勳這次將面臨更險峻的挑戰，曾化身001號潛伏於反抗勢力中的遊戲「負責人」再度現身，新一輪的險惡挑戰一觸即發。

正式前導預告的開場，粉紅守衛抬著一具專為淘汰選手準備的棺材，運往參賽者的休息區。玩家們懷疑地打開箱子，赫然發現456號奇勳竟躺在其中。當他甦醒時，觀眾也隨之被帶入一場嶄新的遊戲：一台巨型扭蛋機緩緩轉動，紅藍球紛紛落下，玩家們拿著球面面相覷，象徵命運即將決定下一關卡。

多位熟悉面孔悉數回歸，遊戲「負責人」（李炳憲飾）、刑警黃俊昊（魏嘏雋飾），以及333號名器（任時完 飾）、388號大虎（姜河那飾）、120號賢珠（朴成焄飾）、007號容植（梁東根飾）、149號金子（康愛心飾）、222號純熙（曹柔理飾）、125號敏修（李大衛飾）、124號南奎（盧載沅飾）和粉紅守衛姜霞（朴珪瑛飾）。預告中玩家們個個神色緊張，有人竟然滿身是血，黃俊昊拿著槍看似著急地在尋找什麼人，粉紅守衛姜霞更是神情嚴肅地拿著打火機。隨著緊張氛圍不斷升溫，在預告的最後更迴盪著嬰兒神祕的啼哭聲，令人不寒而慄。