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金賽綸遺屬大反攻 將公布「金秀賢重罪」一刀斃命

記者陳穎／即時報導
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金秀賢和已故金賽綸的風波持續蕩漾。(摘自體育朝鮮)
金秀賢和已故金賽綸的風波持續蕩漾。(摘自體育朝鮮)

金秀賢因為涉嫌和金賽綸於未成年時期交往，演藝事業和個人形象重創。找他代言的廣告商紛紛撤換宣傳海報，如今第一家業者確定提告，要向金秀賢和他的經紀公司求償韓幣28億元（約7千萬元），目前法院已受理此案。

然而金秀賢對金賽綸的遺屬的戰爭也還在進行中，金秀賢經紀公司 Gold Medalist更在4月30日正式對YouTube頻道「橫豎研究所」（簡稱「橫豎研」）營運者金世義代表加告違反「跟蹤處罰法」。

金賽綸的家人今天則要大反攻，將透過「橫豎研究所」7日舉辦公布「金秀賢重罪」記者會。報導指出，「新聞發布會將由『橫豎研究所』金世義和律師事務所等數名律師主持，而律師都是金賽綸遺屬的法定代理人。

金賽綸以童星身分出道，和元斌合拍的「大叔」打開知名度。她在2022年爆出酒駕爭議，導致形象重創，復出之路頻頻受阻。沒想到，金賽綸在今年2月驟逝，得年24歲，近日她的遺作「吉他手」公開了主題曲「沒有痛苦的世界」MV。

金賽綸遺作「吉他手」曝光。(摘自YT)
金賽綸遺作「吉他手」曝光。(摘自YT)

金賽綸在其遺作「吉他手」中飾演主角柳真，據悉據金賽綸於去年11月結束了電影的拍攝工作，而該片預計5月底在戲院上映。

這次公開的MV不僅可以看到金賽綸的清純模樣，她生前可愛又青春的面容。金賽綸在影片中和男主角李善正述說冬天的感覺，「冷冷的天氣讓生活變得有些辛苦，同時也感嘆『人生真的不是件容易的事』，接著畫面切換到她各種表情，讓人看了尤其感傷。

金賽綸 金秀賢

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