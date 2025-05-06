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經歷兩段婚姻 安達祐實認了體會「老公怎不去死」

記者李姿瑩／綜合報導
安達祐實(左起)、磯山沙也加、相武紗季講到老公一臉厭世。(圖／Hami Video提供)
安達祐實(左起)、磯山沙也加、相武紗季講到老公一臉厭世。(圖／Hami Video提供)

由安達祐實、相武紗季、磯山沙也加三位日本女星主演的復仇爽劇「老公怎麼還不去死」，不只劇情瘋狂、風格銳利，更精準命中現代女性對婚姻的不信任感，掀起日本女性共感。

劇中三位女主角是大學時期的閨密，在婚後分別踏入三種「婚姻地獄」，分別遇上「不倫失蹤男」、「情緒勒索家暴男」，和「控制狂監控男」，讓觀眾直呼：「每一個都想報警！」

曾經經歷過兩段婚姻的安達祐實表示，因為有過結婚與育兒經驗，更能體會劇中主角的困難處境，「這部作品雖然戲劇性強，但觀眾應該會從中找到共鳴與抒發感，就算沒有真的想對老公說『去死吧』，但那種日常的悶氣，是大家都懂的。」

安達祐實飾演的「麻矢」原本以為自己嫁給事業有成的科技業菁英光博（竹財輝之助飾），沒想到對方在床上留下陌生香水味後，竟然直接消失無蹤，一場疑似出軌的攻防戰，竟意外引爆命案伏筆。

另外，磯山沙也加飾演的「友里香」遇上情勒家暴男，不只言語暴力，還用脫下的襪子打她的頭，讓磯山沙也加生活在地獄中；相武紗季飾演的「璃子」則是嫁給看似溫柔，卻會用GPS追蹤她行蹤，甚至規定「每10分鐘回報一次自拍照」的控制狂，連回家晚一點都可能招來審訊。

在「老公怎麼還不去死」中飾演麻矢的安達祐實，表示自己在角色中看見許多現實女性面對婚姻與事業拉扯的痛點。「麻矢是三人中最『正常』的一位，但也正因為她那種看似穩定的生活，反而更容易壓抑情緒。」安達祐實也特別提到角色與丈夫在是否生子的觀念上產生差異，這類看似平凡的裂痕，其實正是壓垮關係的核心：「她什麼時候會爆炸，是觀眾可以期待的部分。」

談到飾演老公的竹財輝之助，安達祐實形容對方有「小狗眼」：「他總是帶著一點濕潤的眼神，看起來有些害怕（笑），真的很可愛。」安達祐實表示和他對戲時，偶爾會讓人忍不住心動，甚至想原諒竹財輝之助飾演的外遇男，「會讓我一瞬間想說：『好啦，沒關係！』這種話。」此外，安達祐實透露劇中將出現角色學生時代的回憶畫面，她打趣說：「幸好是大學時代，如果是中學那就麻煩了！」

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