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形象難挽回… 首家廠商告金秀賢 求償200萬美元

記者李姿瑩／綜合報導
金秀賢開記者會後仍難挽回形象。（圖／摘自OSEN）
金秀賢開記者會後仍難挽回形象。（圖／摘自OSEN）

韓星金秀賢因為涉嫌和已故女星金賽綸於未成年時期交往，演藝事業和個人形象重創。找他代言的廣告商紛紛撤換宣傳海報，如今第一家業者確定提告，要向金秀賢和他的經紀公司求償28億韓元（約200.9萬美元），法院已受理此案。

金秀賢過去是各大廠商眼中的代言人首選，但他鬧出感情糾紛後，代言廠商接連停止合作，連夜撤換宣傳廣告，就怕自己品牌被消費者厭棄。雖然金秀賢方面矢口否認觸法，但社會輿論風向難挽，廠商們只能單方面中止合作，無法循合約求償。

根據韓媒「YTN」報導，目前有一家業者確定提告，另外一家廠商也在準備求償，正在觀望開第一槍的業者動態。然而這只是剛開始，其他業者可能也會跟進，要求金秀賢賠償損失。如果首家廠商獲賠，其他廠商勢必同聲喊告，金秀賢和經紀公司可能將面臨破產危機。

不過受害者不只是找金秀賢代言的廠商，他主演的Disney+新劇「山寨人生（Knock Off）」上映日遙遙無期，如果也要向金秀賢求償，他屆時將面對高達600億韓元（約4300萬美元）的製作費用，這還不包括其他演員受到影響的損失。

金秀賢 金賽綸 Disney

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