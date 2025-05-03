我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

涉踢傷護理師 廣末涼子罹患這2病突全面停工

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣末涼子宣布全面停工。(圖／出日音樂提供)
廣末涼子宣布全面停工。(圖／出日音樂提供)

44歲日本女星廣末涼子更新官方網站，宣布她被診斷出患有雙相情感障礙(簡稱躁鬱症)及甲狀腺機能亢進症，將暫停一切演藝活動，專心致力於恢復身心健康。

廣末涼子上月涉嫌踢傷護理師，遭靜岡縣警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方聲請羈押獲准，日前被解除拘留，當時她從警局走出來，面對媒體，她露出無奈的苦笑，深深一鞠躬致歉後，搭車離去。不久後，廣末涼子便住進了東京都內的醫療機構檢查。

中央社引述日本Sponichi Annex報導，廣末涼子事務所表示，「過去僅以身體不適等字眼來描述她的不安與痛苦，我們對此深刻反省」，並說明「廣末將會暫停所有演藝活動，專注於身心的恢復。此外，對於這次事件，並無意以疾病為理由迴避責任，今後也會誠實配合相關調查」。

經紀公司在聲明中表示，廣末涼子目前在醫師的管理下持續接受治療，未來也會持續就診並居家療養。

廣末涼子4月上旬從奈良縣拍攝電影返回東京途中發生車禍。她駕駛的轎車追撞了一輛大型拖車，之後被送往島田市內醫院，卻對護理師施暴。

廣末是以涉嫌傷害罪遭到靜岡縣警方逮捕，並移送檢方。警方以涉嫌危險駕駛致傷罪，對廣末位於東京都內的住宅進行搜查，並決定將她羈押，她於日前被解除拘留獲釋。

廣末涼子日前從警局走出來，面對媒體深深一鞠躬致歉後，搭車離去。(截圖自日本テレビ...
廣末涼子日前從警局走出來，面對媒體深深一鞠躬致歉後，搭車離去。(截圖自日本テレビ)

日本

上一則

結婚18年各自忙碌 翁虹爆分居3年：不後悔

下一則

白沙屯媽祖進香 香港「洗腳水女神」素顏現身無人識

延伸閱讀

廣末涼子稱罹患雙相情感障礙 暫停一切演藝活動

廣末涼子稱罹患雙相情感障礙 暫停一切演藝活動
護理師抗議人手不足 仁愛醫院：磋商新合約中

護理師抗議人手不足 仁愛醫院：磋商新合約中
仁愛醫院護理師抗議人力不足

仁愛醫院護理師抗議人力不足
廣末涼子涉傷害案遭羈押 獲釋警局前鞠躬致歉

廣末涼子涉傷害案遭羈押 獲釋警局前鞠躬致歉

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光