涉踢傷護理師 廣末涼子罹患這2病突全面停工

廣末涼子宣布全面停工。(圖／出日音樂提供)

44歲日本 女星廣末涼子更新官方網站，宣布她被診斷出患有雙相情感障礙(簡稱躁鬱症)及甲狀腺機能亢進症，將暫停一切演藝活動，專心致力於恢復身心健康。

廣末涼子上月涉嫌踢傷護理師，遭靜岡縣警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方聲請羈押獲准，日前被解除拘留，當時她從警局走出來，面對媒體，她露出無奈的苦笑，深深一鞠躬致歉後，搭車離去。不久後，廣末涼子便住進了東京都內的醫療機構檢查。

中央社引述日本Sponichi Annex報導，廣末涼子事務所表示，「過去僅以身體不適等字眼來描述她的不安與痛苦，我們對此深刻反省」，並說明「廣末將會暫停所有演藝活動，專注於身心的恢復。此外，對於這次事件，並無意以疾病為理由迴避責任，今後也會誠實配合相關調查」。

經紀公司在聲明中表示，廣末涼子目前在醫師的管理下持續接受治療，未來也會持續就診並居家療養。

廣末涼子4月上旬從奈良縣拍攝電影返回東京途中發生車禍。她駕駛的轎車追撞了一輛大型拖車，之後被送往島田市內醫院，卻對護理師施暴。