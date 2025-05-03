涉踢傷護理師 廣末涼子罹患這2病突全面停工
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44歲日本女星廣末涼子更新官方網站，宣布她被診斷出患有雙相情感障礙(簡稱躁鬱症)及甲狀腺機能亢進症，將暫停一切演藝活動，專心致力於恢復身心健康。
廣末涼子上月涉嫌踢傷護理師，遭靜岡縣警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方聲請羈押獲准，日前被解除拘留，當時她從警局走出來，面對媒體，她露出無奈的苦笑，深深一鞠躬致歉後，搭車離去。不久後，廣末涼子便住進了東京都內的醫療機構檢查。
中央社引述日本Sponichi Annex報導，廣末涼子事務所表示，「過去僅以身體不適等字眼來描述她的不安與痛苦，我們對此深刻反省」，並說明「廣末將會暫停所有演藝活動，專注於身心的恢復。此外，對於這次事件，並無意以疾病為理由迴避責任，今後也會誠實配合相關調查」。
經紀公司在聲明中表示，廣末涼子目前在醫師的管理下持續接受治療，未來也會持續就診並居家療養。
廣末涼子4月上旬從奈良縣拍攝電影返回東京途中發生車禍。她駕駛的轎車追撞了一輛大型拖車，之後被送往島田市內醫院，卻對護理師施暴。
廣末是以涉嫌傷害罪遭到靜岡縣警方逮捕，並移送檢方。警方以涉嫌危險駕駛致傷罪，對廣末位於東京都內的住宅進行搜查，並決定將她羈押，她於日前被解除拘留獲釋。
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