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河正宇自導自演喜劇 海外宣傳「唯一首選台灣」原因超暖

記者廖福生／綜合報導
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河正宇向粉絲揮手。(圖／車庫娛樂提供)
河正宇向粉絲揮手。(圖／車庫娛樂提供)

「與神同行」男星河正宇近日赴台宣傳自編自導自演的新片「喬王出任務」，這是他唯一海外宣傳行程，他也透露為何會選擇台灣做為此次宣傳站。

河正宇說，這是他第三次拜訪台灣，會選擇台灣是因為過去只要他的電影在南韓上映，就會有很多台灣粉絲特別飛到南韓支持他，「所以我決定一定要到台灣見粉絲。」河正宇笑說這次時間比較從容，熱愛走路的他還在台北街頭散步。

河正宇坦言，「喬王出任務」是自己從2020年就開始決定的主題，2021年開始寫劇本，2023年開始拍攝4個月、後製1年，因此現在才完成作品。至於拍攝「喬王出任務」最難喬的部分為何？河正宇笑說，其實很多時候很難喬，無論投資方、選角、拍攝都是：「我們一半以上的拍攝都在高爾夫球場，那很看天氣，我每天都得像農夫一樣祈禱好天氣。」

至於為何會以黑色喜劇的形式來創作「喬王出任務」？河正宇表示，黑色喜劇和一般喜劇不同，是種有點距離感的好笑，「像是在飛機上看下面的房子，然後看著大家的生活」。他笑說，人生可能本身就是黑色喜劇，因此想要把這樣的東西放進自己的電影中。

河正宇除了演員工作，也相當熱愛繪畫，甚至在南韓開過個人畫展，是否有機會到台灣開畫展？河正宇承諾會推進這項計畫。另外，他熱愛走路，曾出過兩本書包括「走路的人」，被問起新書進度？他笑說原本打算每五年出一本書，但事與願違，不過第三本書的概念一直在心中，「我想談『開玩笑』這件事在生命中能有什麼作用」。

未來是否有機會赴台拍片？河正宇表示，自己近日在台北街頭漫步，覺得台灣的巷子很美，整體城市結構上很有電影感，「我覺得未來有機會的話，可以嘗試做這件事」。

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