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PRADA魔咒又來了？日女星被爆同居不倫人夫、劈腿韓星

記者陳穎／即時報導
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永野芽郁（左）和田中圭爆不倫。（取材自モニタringu Instagram)
永野芽郁（左）和田中圭爆不倫。（取材自モニタringu Instagram)

日本女神永野芽郁日前才因在綜藝節目被諧星「江頭2:50」吐舌性騷擾，喊：「做我的女人」被嚇得花容失色狂跑，當場眼眶紅了，江頭2:50因此遭到炎上，電視台也被痛批「不尊重女性」、「根本公然性騷擾」。

沒想到今天「週刊文春」爆料，40歲男星和25歲的女星因合拍電視劇假戲真愛，但男生已經是人夫，兩人的不倫戀更已經進展到同居。而網友一面倒猜測，主角就是正在拍攝日劇「新聞主播」永野芽郁和2011年就結婚的田中圭。

據「週刊文春」爆料，永野芽郁2021年與田中圭拍電影變得親近，兩人去年展開不倫戀，還會變裝到遊樂園約會，男方還有她香閨的備份鑰匙。

永野芽郁不僅和田中圭不倫，4月中旬被拍到與合拍新劇「新聞主播」的韓星金武俊一起搭計程車回家過夜8小時，且連續兩夜都在她家相聚。

不過兩人公司否認交往並不倫，透過公司表示，可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。

永野芽郁出事，也讓網友熱議PRADA魔咒，她是該品牌日本代言人。該品牌從金秀賢，柯震東、PGone、鄭爽、春夏、李易峰都出問題。

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