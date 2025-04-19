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觀影說劇／錦戶亮「獻聲」恐嚇 與阿部寬諜對諜

記者廖福生／綜合報導
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阿部寬（左）表示，錦戶亮必須在沒看見人的狀況下，配合說出台詞的時機點，看似容易，其實很難。（圖／天馬行空提供）
阿部寬（左）表示，錦戶亮必須在沒看見人的狀況下，配合說出台詞的時機點，看似容易，其實很難。（圖／天馬行空提供）

由阿部寬、錦戶亮合演的日本電影「犯罪直播」，還原新聞攝影棚內，與恐怖炸彈客的精采諜對諜。眾所矚目的炸彈客一角，則請到實力與人氣兼具的男星錦戶亮飾演。錦戶亮充滿磁性的聲音貫穿了整部片，盡管影片前半段的時間都只聞其聲，不見其人，依然展現強大存在氣場。

這也是錦戶亮和阿部寬兩大男神首次合作，對此阿部寬對錦戶亮的表現大力讚賞，「錦戶亮非常神祕，表演的方式也非常特別，充滿可能性，這次能和他一起工作對我而言非常新鮮。」對此，錦戶亮也謙虛表示，聽說阿部寬拍攝時思考了很多，提出了很多想法，讓他自嘲表示，「不像我，去現場就只是說出台詞然後回家而已」。

由於兩人的電話直播對峙採取同步拍攝而非預先錄音，因此開拍前兩人花了一個月的時間對台詞，對此阿部寬表示，「他花了一個月的時間陪我對台詞，比其他演員陪在我身邊的時間更長，這點讓我非常感動」。

錦戶亮充滿磁性的聲音貫穿了整部片，盡管影片前半段的時間都只聞其聲，不見其人，依然...
錦戶亮充滿磁性的聲音貫穿了整部片，盡管影片前半段的時間都只聞其聲，不見其人，依然展現強大存在氣場。（圖／天馬行空提供）

阿部寬也進一步分析，錦戶亮必須在沒看見人的狀況下，配合說出台詞的時機點，看似容易，其實很難，他笑稱，「其實我偶爾也會擔心錦戶亮是不是正在喝咖啡？因為沒有實際面對面，很怕自己說完台詞後，中間會出現空白，但完全沒有！我想他應該一直守在那裡隨時待命！」時隔一個月後，錦戶亮終於現身攝影時，阿部寬表示當下見到他，真的有種「你終於出現了」的衝擊感。

電影「犯罪直播」劇情描述折本眞之輔（阿部寬 飾）原本是全國新聞節目「SHOWTIME 7」的人氣主播，卻突然因故被迫離開主播台，轉職為廣播電台的主持人。某天晚間7點，他突然接到一通「預告炸毀發電廠」的Call in電話，原本以為只是惡作劇，折本不甘示弱地回嗆了一句「要炸就快點炸」，沒想到不久後，遠處傳來一聲巨響，發電廠真的爆炸了。隨後，犯人再次Call in並指定折本為談判代表。眼看這正是重回主播台的大好機會，折本強行打斷正在播報中的新聞，坐上主播台和犯人現場連線對峙。殊不知，攝影棚內早已被安裝炸彈，稍有閃失，所有人的性命都危在旦夕。眼看犯人的要求愈來愈多，隱藏的「陷阱」也一一浮出檯面。

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