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金秀賢代言全停、新劇被冷凍 傳沒錢打官司

記者梅衍儂／綜合報導
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金秀賢面臨上百億韓幣的違約金。(取材自Instagram)
金秀賢面臨上百億韓幣的違約金。(取材自Instagram)

韓星金秀賢和已故女星金賽綸遺屬的攻防大戰有新進度，他先前提告遺屬以及爆料的「橫豎研究所」代表金世義，求償韓幣120億（約852萬美元），然而最近他遭指沒付訴訟費，再度引發討論。

根據韓媒「News1」報導，首爾中央地方法院民事合議第14部於日前針對此案下達「補正命令」，要求金秀賢補繳「印紙稅」與「送達費」。其中，印紙稅是提告時需支付的基本費用，依照求償金額比例計算；送達費則是法院在訴訟過程中傳遞法律文件的必要開銷。

法院資料顯示，金秀賢提出延長補件期限申請，被解讀為「暫緩繳納費用」之舉，他若未在期限內補件，訴訟可能被駁回，導致整起案件無法進行。

同時，也有韓媒報導指金秀賢目前可能遭遇財務壓力，知情人士爆料，他的經紀公司Gold Medalist 資金吃緊，甚至傳出暫停清潔與外包服務合約。金秀賢原本代言超過20支廣告，如今已全部喊卡，推估違約金超過韓幣220億（約1562萬美元）。

更慘的是，金秀賢和Disney+合作的新劇「山寨人生」已無限期延後上架，若最終取消播出，他要面臨上百億韓幣的違約金，為金秀賢和其經紀公司帶來更大壓力。

不過對於未繳訴訟費一說，金秀賢的律師澄清：「當然有繳納相關費用，這次補正申請只是針對地址等資料的補充程序。」金秀賢此案的被告之一「A某」雖代表金賽綸遺屬對外發言，但真實姓名與地址不明確，因此金秀賢需補件確認對象身分，才能展開訴訟程序。

金秀賢 金賽綸 Disney

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