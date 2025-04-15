金秀賢被攻擊到體無完膚 公司聯手粉絲蒐證「全都告」

金秀賢在記者會上痛哭流涕。(摘自xportsnews)

金秀賢 深陷和金賽綸自未成年起交往等疑雲，他的經紀公司Gold Medalist於15日發出聲明，警告網路謠言適可而止，昨天已經蒐證提告。「網路社群和SNS上猖獗的惡意誹謗、散播假訊息、人身攻擊、性騷擾等都是不能輕縱的犯罪行為」。

金秀賢方面先前在記者會後宣佈，將以名譽侵權為由，對死者家屬、YouTuber等提起訴訟，並要求賠償120億韓元。如今網路酸民也是他們要掃蕩的對象，「根據粉絲們的積極舉報，以及我們自己對這些惡意行為的監控，我們已於14日向調查當局提起訴訟，指控其違反《資訊通信網絡法》誹謗罪和違反《刑法》侮辱罪。」

Gold Medalist斥責：「近期針對我司藝人金秀賢的惡意貼文、留言及假訊息在網路上不斷被發布和傳播。特別是透過不斷重複發布毫無根據的推測性文章和未經證實的言論，在公眾中製造了錯誤的認知，損害了藝人的聲譽。」

所以公司決定啟動動法律程序，將針對YouTube、X（原Twitter）等海外平台，聯絡海外法律代理人，展開強硬應對。「今後，我們將繼續對誹謗藝人的惡意貼文提起追加訴訟，對明顯的犯罪行為採取強而有力的法律措施，竭盡全力維護藝人的權利」。