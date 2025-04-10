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韓星金賽綸街邊激吻？爆料網紅遭遺屬打臉 網友罵翻

記者梅衍儂／即時報導
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金賽綸被李鎮浩爆料，2019年在街頭激吻一名男子，不過遺屬強烈否認畫面中的女子是她。(取材自李鎮浩YouTube)
金賽綸被李鎮浩爆料，2019年在街頭激吻一名男子，不過遺屬強烈否認畫面中的女子是她。(取材自李鎮浩YouTube)

南韓女星金賽綸3月離開人世震驚各界，她走後與金秀賢的過往戀情至今延燒不斷，昨（10）日YTR李鎮浩公布一段影片，稱是金賽綸2019年在大街上激吻，此舉引起大批網友反彈，認為李鎮浩太超過，金賽綸的遺屬也強烈否認影片中的女生是她本人。

金賽綸和金秀賢兩方人馬攻防不斷，日前雙方大動作開記者會，金秀賢堅稱是在金賽綸成年後才交往，金賽綸一方則咬死她在未成年時期就陷入金秀賢的天羅地網中。近來戰事稍歇，然而，昨天李鎮浩再度爆料，遭網友批評「人都已經走了，還不放過她嗎」。

李鎮浩指出，根據他掌握的資訊，金賽綸與金秀賢在2019年各自有交往對象。他甚至公開一段疑似當年5月拍攝的影片，畫面中一名女性與男性在街邊擁吻，他聲稱女生是金賽綸。

對此，金賽綸的遺屬強烈否認，表示根據金賽綸手機的數位鑑定結果，當時她在朋友家，影片中的人不是她。

此外，李鎮浩也質疑金賽綸和金秀賢交往時間點與金賽綸說法不符，並爆料她分手後曾與其他人交往，甚至與某男歌手A傳出緋聞，包含送咖啡車、參與活動，甚至與母親一起在對方住處留宿等情節。

面對接連不斷的指控，遺屬方面再度駁斥所有說法，強調這些內容「毫無根據」，並不排除採取法律行動。

金賽綸 金秀賢 南韓

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