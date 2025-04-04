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赤楚衛二愛鬼片 被「咒」嚇到睡不著

記者陳穎／綜合報導
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赤楚衛二開心和台灣粉絲近距離接觸。（圖／天馬行空提供）
赤楚衛二開心和台灣粉絲近距離接觸。（圖／天馬行空提供）

以BL劇「櫻桃魔法」暴紅的日本男星赤楚衛二，日前首度赴台宣傳新片「366日」。他接受訪問笑談最愛台灣的恐怖片「咒」，他說：「我超愛看恐怖片，但被『咒』嚇到睡不著！」

赤楚衛二分享對台灣的印象是太陽高掛、氣候炎熱，沒想到其實這幾天超冷。他分享自己對台灣街頭的觀察，發現台灣有很多熟悉的日本品牌、店家，路上也有很多日本車，相當親切。

而讓他覺得新奇的就是台北街頭滿滿都是機車，每當停等紅綠燈時，就會有一排機車停在最前面，綠燈一亮機車騎士就會同時往前衝「彷彿看到瑪利歐賽車」。

赤楚衛二坦言非常喜歡甜食，對台灣的珍珠奶茶、地瓜球、雙胞胎都很有興趣，堪稱是「螞蟻人」。他笑說：「我很容易變瘦，如果一天攝取卡路里低於2000卡，就會很快變瘦。」

赤楚衛二出道至今還未演過恐怖片，卻是個超愛恐怖片的人，他對台灣的「咒」讚不絕口，直呼：「真的太恐怖！」他說：「看完之後腦中一直重複著那段咒語，一聊到這部片，還會覺得害怕，有點擔心會睡不著！」他未來也想要挑戰演恐怖片，比較想要挑戰演被鬼嚇到的人。

他這次來台共出席三場特映會，吸引上千人參加，每場他都驚喜從觀眾席現身，一路從影廳最後一排走下台階到台前，讓粉絲心花怒放。他未來想演肌肉男，還向台灣粉絲誇下豪語，給他三年時間，未來會帶著滿身肌肉再到台灣跟大家見面。

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