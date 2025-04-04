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「哥哥需要就聯絡」 金賽綸高中簡訊打臉金秀賢

記者梅衍儂／綜合報導
金秀賢首度親上火線，解釋過程中數度痛哭流淚。（美聯社）
金秀賢首度親上火線，解釋過程中數度痛哭流淚。（美聯社）

韓星金秀賢日前開記者會表示，目前被公開的他與已故女星金賽綸的對話截圖為捏造，並要控告金賽綸遺屬及自媒體「橫豎研究所」。日昨橫豎研究所再爆料，表示找到了五台手機、四台筆電、一台平板，並完成了數據取證（Forensic）。

橫豎研究所公開金賽綸和金秀賢過往對話。（取材自YT）
橫豎研究所公開金賽綸和金秀賢過往對話。（取材自YT）

「橫豎」曝光金秀賢與金賽綸的FaceTime和通話記錄，其中一則來自2018年4月13日的KakaoTalk（通訊軟體）對話，金賽綸抱怨：「哥哥在想我、需要我的時候，都很好聯絡，為什麼當我需要你的時候，你總是不在？」金賽綸似乎很失望金秀賢常失聯，說到「我很在意無法聯絡到你，這讓我感到不安。如果你不打算改變，我就不想再見你了」，當時金賽綸仍是未成年高中生。

除此之外，「橫豎」也再次強調金秀賢很愛用「ㅇㅅㅇ」表情符號，這是他的慣用詞，他的泡泡（與粉絲的通訊軟體）、以前訪談內容也常常使用，「橫豎」手握更多對話截圖與數位證據。

「橫豎」透過鏡頭警告金秀賢最好趕快道歉，並承認與未成年的金賽綸交往一事；更語出驚人表示金賽綸的母親發生任何意外的話，「橫豎」將不顧一切後果公開先前提到過的關鍵的「粉紅色筆記本」內容。

「橫豎」稱目前不公開理由是因為牽涉太多人，包含金賽綸、徐睿知也在其中，為了保護其他人，暫時選擇不公開。但只要出人命，金秀賢跟經紀公司就等著瞧。

金賽綸 金秀賢

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