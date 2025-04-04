年逾50歲木村拓哉訪台 秀中文寵粉 還幫忙搬道具

木村拓哉赴台帥氣出席活動代言記者會。（記者王聰賢／攝影）

52歲日本 天王木村拓哉 出道逾30年，作風相當親民，他在台現身代言記者會，精神奕奕、狀態絕佳，大讚台灣鳳梨酥 「好吃到不行」，毫無架子幫忙搬道具，聽到大家讚他中文好還會偷笑，更感謝台灣在每次日本發生災難時伸手援助。

木村拓哉親民到自己搬道具。記者王聰賢／攝影【作者：葛讓，日期：2025-04-04，數位典藏序號：20250403224850847】

年過50，木村拓哉無論外貌還是成就，都是許多人的偶像，他的心並未隨著歲月變老，經營YT頻道打入年輕市場，連到台灣也有工作人員在為他的頻道想題材，可謂真正的「不老男神」。

影音創作當道的世代，他謙虛表示自己剛加入，希望能以此跟大家近距離互動，「我的頻道就是我的遊樂場，今天記者會結束後還有一點時間，我想他們一定不會放過我，敬請期待」。果然，木村拓哉在記者會結束後探訪天母的知名牛肉麵店，又去中山區的「赤峰洋行」，該店搜集許多木村拓哉早期工作的道具服裝，因此他特別抽空前來，晚上又去了東門鼎泰豐，而天王所到之處也引起大批粉絲圍觀。

相隔七年訪寶島，木村拓哉表示前一天在松山機場感受到接機人潮的熱情，盼往後再有機會來台，「希望大家到時用同樣的熱情歡迎我，我會非常開心」，至於下次的機緣，他語帶神祕：「可能是演戲，或是拿麥克風表演。」有沒有可能辦粉絲見面會？他說：「可能，我覺得有很多可能性，我也常在想，除了現在上映的作品，如果有其他形式我有幸可以參與，希望大家也多多支持。」

至於想對台灣粉絲說的話，他誠懇說：「非常感謝，身為日本藝人，除了演藝作品，當日本發生災難時，大家都給予我們非常熱情溫暖幫助。」並用中文說「謝謝大家，再見！」