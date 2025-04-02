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金秀賢記者會爆哭曬證據 韓媒打臉：漏洞百出

記者梅衍儂／綜合報導
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金秀賢記者會爆哭，網友們也分析他諸多疑點。(歐新社)
金秀賢記者會爆哭，網友們也分析他諸多疑點。(歐新社)

韓星金秀賢日前開記者會回擊連日來的醜聞，聲淚俱下否認與已故女星金賽綸未成年時交往，也不認曾逼債；但他此舉效果不彰，所謂的證據漏洞百出，種種說詞在他精緻的妝髮下顯得蒼白無力，更被韓媒起底他委託的鑑定中心有黑歷史。

金秀賢僅認和金賽綸在「淚之女王」播出的四年前、也就是2019年交往約一年，當時金賽綸已成年；而金賽綸遺屬先前公開的文字訊息、書信等證據顯示，兩人自2015年交往，當時金賽綸15歲。

金秀賢為證明自己的清白，將2016年、2018年遺屬提供的對話記錄，以及2025年自己與友人的對話交給某鑑定機構分析，結果顯示「2016年與2018年的對話者並非同一人」，即與金賽綸對話者可能不是金秀賢。

但報告中的其他內容，金秀賢完全忽略不提，其中一段「2018年與2025年的對話者極有可能是同一人」。根據時間推算，那時金賽綸才17歲，仍屬於未成年。金秀賢自己出示的證據，很可能自打臉了。

另外，報告的公信力也遭質疑，畢竟鑑定機構為私人單位而非國家級，韓媒起底該分析機構代表為犯罪心理學博士金美英，她過去有爭議事件，曾分析N號房事件主犯預測是一名「40多歲、有高智商的知識分子」，但事實上，趙主彬當時僅25歲，且無特殊學術背景。此事之後，她的專業程度大受質疑。

金賽綸 金秀賢

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