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金秀賢記者會 醫分析重點只有這件事

記者沈能元／台北即時報導
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衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，金秀賢(圖)昨天的記者會為因應外界的壓力，只是出面給大家一個說法，最重要目的是「鞏固粉絲」。(路透)
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，金秀賢(圖)昨天的記者會為因應外界的壓力，只是出面給大家一個說法，最重要目的是「鞏固粉絲」。(路透)

金秀賢3月10日開始捲金賽綸之死，神隱21天的他，於昨(3/31)天下午首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，記者會不開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，但韓國媒體及網友完全都不埋單。

金秀賢過去始終沒有承認過和金賽綸曾交往，在輿論壓力下於3月14日時透過經紀公司終於承認交往，但強調他當時是為了「淚之女王」，拒絕承認和金賽綸交往，是擔心該劇受到影響，也承認在那之後感到非常害怕。

對此，衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，金秀賢昨天的記者會為因應外界的壓力，只是出面給大家一個說法，由於其中涉及金賽綸的部分，仍有許多爭論的地方，因此，不開放媒體提問，對於釐清事實的效果是不大的，也形成各說各話的情形，由此可見，金秀賢記者會並不是要說服社會大眾，最重要目的是「鞏固粉絲」。

李俊宏指出，如果不是金秀賢的粉絲就會覺得記者會的內容，和我們想像的有很大的落差，但若是他的粉絲說不定會買單，因為，金秀賢對於金賽綸的死亡，在法律上沒有直接致死的關係，而沒有所謂的法律責任，另道德上社會則各自有不同的評價。

李俊宏研判，金秀賢若要維持往後的演藝生涯正在做三件事，第一、維持低調，避免過度曝光，等待風波降溫。第二、鞏固粉絲，穩住現有支持者，避免人氣快速流失。第三、職涯轉型：思考是否改變演員定位，尋求「東山再起」的契機。他說，這類做法在國際演藝圈並不罕見，許多藝人面對爭議時，均選擇暫時退場、發表聲明或道歉，先撐過輿論風暴，待時間過去後尋求復出機會。

金秀賢 金賽綸

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