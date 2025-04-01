再曝約會照逼金秀賢道歉「橫豎」嗆：你注定下地獄

「橫豎研究所」再公布金秀賢和金賽綸過往的約會照。（取材自橫豎研究所）

金秀賢 3月10日開始捲金賽綸 之死，男神跌落神壇，神隱21天首度露面舉行記者會。金秀賢對於被已故金賽綸的家屬認為是「殺人兇手」覺得很委屈，更直指YT節目「橫豎研究所」冒充他與金賽綸的對話，他更表示：「這個記者會結束後，不知道他們又會拿出什麼假訊息來毀損我的名譽」，揚言向金賽綸家屬及「橫豎研究所」提告，求償120億韓元(約814萬美元)。

「橫豎研究所」同日晚間直接打臉金秀賢，公布數張金秀賢和金賽綸交往的照片、影片，還有2018年一起吃燉辣雞湯燒酒約會畫面，甚至還有金秀賢親自拍下「金賽綸在床上睡覺的樣子」照片。時間點落在2018年和2015年，但不論是哪一年金賽綸都還是未成年。「橫豎研究所」也嗆：「金秀賢在2018年當兵時寫的信，上面寫著『我好想念我們賽綸啊～』結果你記者會上說了什麼？你說你平常對所有朋友都會說「想念你」，你對所有朋友都會說想見面？那你也跟所有朋友喝酒喝到天亮、躺在床上一起睡嗎？」