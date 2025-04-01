金秀賢露面痛哭 不認交往未成年金賽綸 喊求償120億韓元

金秀賢 3月10日捲入金賽綸 之死風暴，男神跌落神壇，神隱21天後，他3月30日首度露面，否認交往未成年的金賽綸並拒絕被當「殺人兇手」，還揚言向金賽綸家屬及「橫豎研究所」提告，求償120億韓元(約814萬美元)。

21天以來，金秀賢被YouTube 頻道「橫豎研究所」爆料極多黑幕，指控他和金賽綸交往時，女生還未成年，甚至還曝光下衣失蹤的洗碗照，形象瞬間崩塌，慘被多家代言切割。

金秀賢首度親上火線，解釋過程中數度痛哭流淚。（美聯社）

金秀賢親上火線，一出場就鞠躬道歉並坦言自己是膽小鬼，解釋過程中數度痛哭流淚。他承認和金賽綸是在5年前交往，兩人僅交往1年，言下之意，當時金賽綸已是19歲成年人，「我跟金賽綸沒有在未成年時交往，還有公司逼債也不是事實」。

面對近來緋聞紛擾，金秀賢鞠躬致歉。（記者林雅恩／攝影）

他為了證實自己並沒有說謊，還把他和金賽綸生前的對話送交鑑定機構，並表示「橫豎研究所」曝光的2016年男女訊息對話的內容是造假。「橫豎研究所」公開的金賽綸對話是寫兩人在2016年開始交往，實則為2019年，網路上暗指他的年齡造假，他也澄清兩人的年齡差只有12歲，而外傳金賽綸之前被要求幫忙訓練公司新人卻沒有支薪，金秀賢也澄清：「她那時只在我們公司以演員身分活動過，並沒有擔任什麼新人選角或視覺總監。」

他也解釋和金賽綸分手後就斷聯，因為兩人都是藝人，分開後要再聯繫一定要很謹慎，所以就算知道她後來發生酒駕事故，依舊沒有聯繫她。金秀賢說：「我知道她因為我而感到很痛苦，可是那段時間她已經有了新男友。所以在那樣的情況下，我要出面說些什麼，也讓我感到非常為難。我們早就各自過著自己的生活了，我不知道該用什麼立場、說什麼話。」

金秀賢首度親上火線，解釋過程中數度痛哭流淚。（歐新社）

金秀賢在過程中不斷痛哭，但也堅定自己的立場，拒絕承認和未成年交往，也拒絕外界貼上「戀童癖」標籤，「我的話聽起來像藉口，但已故者的家屬卻因我是前男友，就要我承認沒做過的事情，這我做不到」，而他在聲淚俱下後，便起身離開，儘管現場媒體不斷高喊提問，也無人理會，至於是否扭轉當前劣勢，仍有待接下來的後續發展。