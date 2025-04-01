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金秀賢爆哭糗脫妝 記者會道歉挨酸抄襲「星你」全智賢戰術…

記者陳穎／綜合報導
金秀賢道歉招式，被指拷貝「來自星星的你」。（取材自hannah Threads）
金秀賢道歉招式，被指拷貝「來自星星的你」。（取材自hannah Threads）

金秀賢捲入金賽綸之死風暴，躲了21天，3月30日終於面對外界，痛哭自己遭污衊，道歉的對象是讓粉絲擔心他，以及影響到的工作相關人員，南韓媒體及網友完全都不買單，甚至認為他就是在演另外一齣「淚之女王」，更吐槽他做好頭髮、面色紅潤開記者會，連出場不忘要大全妝還畫了眼線，卻又要刻意不刮鬍子，矛盾到極點。

金秀賢在記者會上哭到不行，中間還要喝水休息，還被發現畫了眼線，而臉上的粉底液更是因為淚水還有擦拭而慘不忍睹，「金秀賢粉底液」還衝上微博熱搜，不少網友直言：「可以查出是哪一牌子嗎，要避雷」、「為何連這種場合都要化妝」、「這是什麼作秀的地方嗎」。

金秀賢大哭，不少粉絲力挺並表示心疼，認為他楚楚可憐，但依舊有大批網友不買帳，認為他其實從到到尾都還是在維護「明星金秀賢」招牌，他在過程中提到就算再選一次還是要演『淚之女王』，不想讓粉絲和工作人員受苦，所以才會拒絕承認和金賽綸交往，似乎這才是他最在意的事情。

金秀賢被發現舌頭上疑似有長異物。（取材自微博）
金秀賢被發現舌頭上疑似有長異物。（取材自微博）

另外，有中國網友發現，金秀賢在邊哭邊講話的時候，露出了舌頭，上面疑似有長東西，「金秀賢舌頭」也衝到微博熱搜冠軍，網友更猜測：「金秀賢舌頭長菜花？」。

網友發現，他在記者會上的各種表現，巧合和他過去演出「來自星星的你」中的橋段，劇中全智賢飾演的大明星「千頌伊」遇到事業大危機，和朋友商量要怎麼開記者會，獻計要她眼神要向下、說話的時候要時時刻刻要哭出來的感覺，開記者會的時候身上不要有飾品、衣服要穿黑色，更要看起來很憔悴，才能撈到同情票，最重要的是，最後一定要大哭特哭。

網友分享對比影片直言：「根本神預言」、「原來是在家溫習舊作學習」、「太幽默」、「真的是幾乎一模一樣」。

金秀賢 金賽綸 微博

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