不只雪莉…韓智恩在「Real」床戰金秀賢 留嚴重陰影

韓智恩曾坦言在拍攝「Real」大尺度床戲後留下很大的陰影。(取材自豆瓣電影)

韓星金秀賢 疑與未成年金賽綸 戀愛、追討債務爭議形象崩塌，近來又有已故女星雪莉親哥發聲，控訴妹妹與金秀賢拍攝電影「Real」被強迫拍裸戲。有南韓 網友挖出「Real」另外一位女星韓智恩在2018年的媒體訪談，坦言拍攝「Real」大尺度床戲後留下很大的陰影。

據悉，當年「Real」的選角相當激烈，而韓智恩經過4300：1的激烈競爭成功加入，但她心中有一個困擾的問題，那就是有關裸露戲的部分。金秀賢當時曾在社群平台上發布過一則公告，內容提到「無法演出裸露戲（尺度較大）的演員不能應徵主角」，這讓韓智恩心生疑慮。而韓智恩當時唯一知道的就是金秀賢擔任主演，因此她只相信金秀賢的名字，便決定參與演出。

不料，拍攝現場時卻與韓智恩的預期大不相同。韓智恩向媒體透露：「在拍攝與金秀賢的裸露戲和床戲時，現場並沒有討論或分享困惑的氛圍。」她坦言，自己是不容易後悔的人，但在拍攝完後內心經歷了一段相當長時間的低潮。

韓智恩後來參與電影「屍落之城」時，導演金成勳曾對她說：「我看過「Real」，覺得你被消耗掉了，挺可惜的。」

韓智恩受訪時則解釋，「這是因為在『Real』拍攝中所受到的傷害，她未能完全釋放自己，無法帶著完整的心態投入拍攝。她本希望能徹底放下過去，但並不容易。「屍落之城」的拍攝幫助她釋放了這些傷痛」更透露拍攝「屍落之城」的過程給了她很大的安慰。

據悉，韓智恩在「Real」中，除了裸露戲和床戲之外，她的其他戲份都被完全剪輯刪除。