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金秀賢醜聞後首露面赴台生變？一關鍵藏玄機

娛樂新聞組／綜合報導
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金秀賢醜聞風暴後，赴台行程是否生變？外界十分關注。(本報資料照片)
金秀賢醜聞風暴後，赴台行程是否生變？外界十分關注。(本報資料照片)

金秀賢被YT頻道「橫豎研究所」緊咬是間接害死金賽綸的兇手，接連多張照片曝光，致使形象跌落谷底。他的公司多次對外發表聲明，但金秀賢本人持續神隱，按計畫他應於30日赴台灣出席見面會、擔任2025「7-ELEVEN 高雄櫻花季」壓軸嘉賓，目前行程有否變化？主辦單位有所回應。

金秀賢見面會於30日晚上7時開始，接著於9時20分登上櫻花季舞台，韓媒「sports.khan」先前報導他30日當天下午會從仁川國際機場出發，飛往高雄小港機場，預計在台停留一天，4月1日上午搭機返回首爾。若按常規推測，他不會搭乘廉價航空，有機會搭乘30日上午華航CI165出發，預計下午2時5分降落高雄，將會是他捲入風波後首度在全球面前露面。

目前他的代言品牌、MBC節目「Good Day」紛紛切割，Disney+新劇「山寨人生」也宣布暫停作業，櫻花季成為他少數尚未暫停的工作，也有一大票鐵粉等著他赴台，曾傳警方編排「金秀賢勤務」，警方指，已規畫4、50名警力，「為活動，並非單純為金秀賢個人」，若主辦方提需求，才會視情況增派警力。

對於金秀賢是否赴台參加櫻花季？主辦單位日前表示：「計畫不變照常演出，來台時間未定。」本報系聯合報記者近日又去電主辦單位寬寬整合行銷有限公司詢問，主辦方說，「目前都未接獲會取消的通知」，等同金秀賢仍會照常赴台。

不過金秀賢是否會依約赴台，似乎仍有變數；據了解，高雄國際機場不同桃園國際機場，國際線出境腹地小、動線短，因此一般藝人飛抵高雄機場，通常不會有「通關禮遇」。

依照以往國外藝人應邀到高雄演出，抵機場前，高雄市府會和航警開會研討，以增警力維護機場秩序；知情人士指出，若金秀賢確定要來高雄，此時應該已開完協調會，航警局也早規畫好所需的警力勤務；如今離30日只剩幾天上班日的工作天可開會，不僅時間過於緊湊，也和以往SOP的時間大不相同，研判「金秀賢是否能赴台」仍有其不確定性。

此外，金秀賢身原本手握16個代言，但因形象跌到谷底，廣告商紛紛切割止血，繼連鎖麵包店Tous Les Jours、精品PRADA、美妝品牌Dinto、電器品牌福庫電子（CUCKOO）、英國香水品牌Jo Malone London後，手表品牌MIDO疑似也做出切割。

手表品牌MIDO在2021年邀金秀賢擔任亞洲區首位品牌代言人，雖然目前點開官網還能找到金秀賢的介紹，但品牌在最新形象照中似乎也斷開這份四年情，並沒有在釋出最新的代言照，疑似切割男神。

金秀賢 金賽綸 廉價航空

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