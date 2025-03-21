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金秀賢丟5代言 被曝「脫褲照」全面開戰告金賽綸遺屬

記者陳穎／綜合報導
金秀賢的代言一個個被撤掉。(取材自Instagram)
金秀賢的代言一個個被撤掉。(取材自Instagram)

金秀賢以「來自星星的你」紅透全亞洲，但因陷入醜聞風暴，被指控在金賽綸還未成年的15歲時與她交往，雙方爭議愈演愈烈。金秀賢不堪連日來被自媒體「橫豎研究所」爆出過往與已故女星金賽綸的私密照，經紀公司決定喊告，不但要告「橫豎研究所」，連金賽綸的遺屬也一併告。

金秀賢身原本握有16個代言，因為形象跌到谷底，廣告商紛紛切割止血，連鎖麵包店Tous Les Jours、精品PRADA、美妝品牌Dinto、電器品牌福庫電子（CUCKOO）都宣布不再續約，最新則是英國香水品牌Jo Malone London跟進，拔掉他亞太區品牌大使頭銜。韓媒預估，金秀賢這波爭議持續擴大，違約金至少200億韓元。

金秀賢日前遭到金賽綸家屬曝光「脫褲照」，公司Gold Medalist出面表示「要向金賽綸家屬和金賽綸阿姨以及『橫豎研究所』主播金世義告發涉及違反『關於性暴力犯罪處罰等的特例法』（利用相機等拍攝物品的散布等）」。

Gold Medalist聲明指出，對於金賽綸的離世深感悲痛，但橫豎研究所這段期間不斷外流金秀賢與成年的金賽綸交往期間的照片、影片，「該照片包含可能會讓金秀賢演員產生性羞恥感的身體影像，這類照片不應公開，亦無任何公開的理由。將此類照片發布至YouTube頻道的行為，顯然是犯罪行為，且橫豎研究所目前仍以『會繼續公開類似照片』的方式威脅金秀賢演員。因此，Gold Medalist別無選擇，只能對此類行為採取強烈的法律措施。」

此外，聲明也說，Gold Medalist一直基於對金賽綸的哀悼之情，對遺屬的法律行動保持克制。但如果未來遺屬或橫豎研究所仍繼續散布虛假信息，公司將為了維護公司與旗下演員的名譽，採取全面的法律行動。

金賽綸 金秀賢 暴力犯罪

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