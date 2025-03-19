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金秀賢再駁逼死金賽綸 疑「家中約會」影片被曝光

記者李姿瑩、梅衍儂／綜合報導
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金秀賢公司疲於應對外界傳聞。(取材自Instagram)
金秀賢公司疲於應對外界傳聞。(取材自Instagram)

金秀賢和經紀公司Gold Medalist連日遭輿論撻伐，被「橫豎研究所」的爆料影射成逼死金賽綸的惡魔。Gold Medalist一度想直接跟金賽綸家人對話，但不得其門而入，重新硬起來，一口氣發表長達12頁的官方聲明，並公布存證信函全文，否認種種指控。「橫豎研究所」再爆一影片，內容是疑似金秀賢和金賽綸在女方家中，他伸手撫摸她的背，雖然沒有拍到金秀賢，但聲音極像他，且角度應是金秀賢掌鏡。

Gold Medalist表示，公司從未強迫金賽綸償還債務，而是早就知道金賽綸無力償還債務，寄發二次存證信函的內容只是簡單的法律程序指引，說明有債務問題「請找負責的律師溝通」，沒有禁止她跟旗下藝人聯絡，更沒有要金賽綸賠償上傳照片對「淚之女王」造成的損失。

此外，公司沒有陷害徐睿知，不曾放假消息給媒體，也沒有花錢造謠。當時負責徐睿知的經紀人雖然已經離職，但看到謠言後也因為太離譜而跟公司聯繫，請匿名爆料者停止造謠。

Gold Medalist強調，公司跟YouTuber李鎮浩毫無關係，金賽綸的遺屬及「橫竪研究所」通過記者會發表的內容與事實不符，像是有粉絲拍到金秀賢進出金賽綸家中，照片中男子根本不是金秀賢。公司也沒有對金賽綸後事毫不關心，送上了弔唁花圈表達遺憾。

韓媒「nate」分析，相較於第1封存證信函態度強硬，第2封存證信函中「使用了較為禮貌的表達方式」，並帶有請求的語氣，確實沒有網路上所說的惡劣。只是金賽綸家屬委任律師認為，當中還是有威脅和逼債的意圖。

而「橫豎研究所」持續得理不饒人，日前直播點名朴敘俊，懷疑他「發文是否暗藏深意」，虧他和金秀賢的友誼已翻船。網友認為重點還是要回到「金秀賢和未成年女性交往」，希望他盡早承認錯誤並且道歉。

金秀賢一天一被爆，18日「橫豎研究所」爆出的是影片，影中片，金秀賢把手放在金賽綸背上按壓並且關心詢問「啊~是不是我太用力了」，金賽綸笑著回應「哇，這個太厲害了。你試過嗎？沒試過吧？」影片由金秀賢拍攝，因此只有金賽綸露臉，她一邊和金秀賢對話，一邊看綜藝節目，後來發現金秀賢持續錄影，笑著問：「你一直在拍我？」

「橫豎研究所」的主持人也解釋這影片內容：「就像現在許多觀眾朋友們所說的一樣，一開始我們也以為是金賽綸打嗝，所以金秀賢才會幫她拍背，但看起來應該是在使用電療貼片，所以金賽綸才會說「如果貼在肚子上，感覺真的會要命」，金秀賢似乎也在試著感受低週波治療器的效果。

金賽綸 金秀賢 YouTuber

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