朴敘俊挺金賽綸？韓YouTuber解讀貼文 他捲金秀賢事件

朴敘俊的po文被「橫豎研究所」懷疑是否意有所指。（取材自Instagram）

韓星金秀賢 近日深陷與已故女星金賽綸 的負面新聞風暴中，而繼演韓劇「鬼怪」的演員李伊為今賽綸發聲，如今連朴敘俊也捲入其中。

南韓自媒體YouTube 頻道「橫豎研究所」17日直播中提到朴敘俊最近在社群媒體發文，寫著「在巴黎做了什麼來著？橫向（가로）」並附上了多張在巴黎拍的照片。「橫豎研究所」質疑「這個發文是否暗藏深意」，原因是金秀賢曾自取暱稱為「YouTuber金巴黎」，而朴敘俊的po文提到「巴黎」，又提到「橫向（가로）」，與「橫豎研究所」（가로세로연구소）有關。

因此「橫豎研究所」在直播中直指朴敘俊意有所指，「橫豎研究所」的負責人兼主持人金世義還去朴敘俊該篇貼文下方留言「朴敘俊先生，我挺你」。他還自己解釋：「金秀賢和朴敘俊的友誼，真的比紙還薄，甚至比羽毛還輕。」