朴敘俊挺金賽綸？韓YouTuber解讀貼文 他捲金秀賢事件
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓星金秀賢近日深陷與已故女星金賽綸的負面新聞風暴中，而繼演韓劇「鬼怪」的演員李伊為今賽綸發聲，如今連朴敘俊也捲入其中。
南韓自媒體YouTube頻道「橫豎研究所」17日直播中提到朴敘俊最近在社群媒體發文，寫著「在巴黎做了什麼來著？橫向（가로）」並附上了多張在巴黎拍的照片。「橫豎研究所」質疑「這個發文是否暗藏深意」，原因是金秀賢曾自取暱稱為「YouTuber金巴黎」，而朴敘俊的po文提到「巴黎」，又提到「橫向（가로）」，與「橫豎研究所」（가로세로연구소）有關。
因此「橫豎研究所」在直播中直指朴敘俊意有所指，「橫豎研究所」的負責人兼主持人金世義還去朴敘俊該篇貼文下方留言「朴敘俊先生，我挺你」。他還自己解釋：「金秀賢和朴敘俊的友誼，真的比紙還薄，甚至比羽毛還輕。」
不過朴敘俊的粉絲也跳出來反駁，表示這是過度解讀，而且朴敘俊po照片本來就有註明「橫向」、「直向」的習慣，這只是單純指拍攝方式，沒有其他含義。朴敘俊去年12月在日本宮崎旅行時，也曾上傳照片並配文：「在宮崎，橫向（가로）。」
上一則
走入史上最暢銷電玩「水行俠」傑森摩莫亞秀「手技」瘋玩
下一則
FB留言