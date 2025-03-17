都敬秀自爆不會彈琴 拍韓版「不能說的·秘密」找替身
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國男團EXO主唱都敬秀（D.O.）最新主演電影「給我一首琴的時間」，該片是改編18年前周杰倫的經典電影「不能說的·秘密」，他接受台灣媒體越洋訪問，坦言他是周杰倫的「原版粉」，小時候就刷了很多次，不過他並不會彈鋼琴，演出對他是一個很大的挑戰。
「給我一首琴的時間」原版在韓國本來就擁有高人氣，不少韓星來台被問到最喜歡的台灣電影，幾乎是異口同聲回答是「不能說的·秘密」。都敬秀表示，他就是原版的粉絲，重覆看了很多次，但每次都還是會被感動，「所以收到翻拍版出演邀請的時候，我毫不猶豫地決定出演。而且讀這個劇本的時候，奇幻浪漫的感覺超棒，非常喜歡」。
片中男主角是鋼琴天才，但都敬秀並不會彈奏樂器，他花了1個月的時間展開鋼琴魔鬼特訓，他說：「我無法真的像天才鋼琴家那樣彈奏，只能觀察專業鋼琴家的演奏動作與表情，並進行模仿，以求在鏡頭前呈現出最自然的演奏姿態。」他也大方分承認，部分演奏場面由專業鋼琴家擔任替身，確保效果。
「給我一首琴的時間」的故事最後，男主角最後的選擇讓都敬秀覺得十分勇敢，但多少感到有些衝擊，「我覺得這個選擇非常帥氣，但如果是我自己的話，應該不會像他選擇留下父母，自己回到過去的。」電影中有不少動人的台詞，他最喜歡的是「無論妳身在何處，我都會陪在妳身邊」。
上一則
FB留言