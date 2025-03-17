首個替金賽綸發聲藝人「鬼怪」女星：15歲被當拜金女
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南韓已故女星金賽綸掀開金秀賢的真面目，連日在韓流界鬧得沸沸揚揚。南韓女星李伊在個人社群平台上發文，成為公開首位為金賽綸發聲的藝人。
李伊寫下：「9歲什麼都不懂的時候被父母折騰；15歲時懂了一切，卻被當成花蛇。」由於年紀對應正好是金賽綸出道和初戀的年紀，所以雖然沒有指名道姓，但明顯是為了金賽綸抱不平。
而「花蛇」在韓語中指利用美色騙取錢財的拜金女，李伊疑似影射金賽綸被原生家庭和外界輿論害慘，粉絲群起留言稱讚她非常勇敢，也提醒她小心被有心人士封殺。
金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。
不過，南韓媒體始終對於兩人的戀情還有新聞避重就輕，金賽綸的家屬才找上YT頻道「橫豎研究所」幫忙發聲、爆料。大陸微博目前的熱搜冠軍竟是「100家媒體拒絕報導金秀賢、金賽綸交往」，這也是為何金賽綸家人只能轉而找自媒體發文，也被不少網友直呼：「金秀賢到底後台有多硬」、「實在是逼人到絕境」、「沒人敢得罪金秀賢」。
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