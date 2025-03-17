我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四名中國公民詐騙獲判 多家零售商損失百萬美元

英國預期逾30國參與援烏志願者聯盟 日本角色引關注

首個替金賽綸發聲藝人「鬼怪」女星：15歲被當拜金女

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金秀賢被爆後台超硬，沒有人敢得罪。(取材自Netflix)
金秀賢被爆後台超硬，沒有人敢得罪。(取材自Netflix)

南韓已故女星金賽綸掀開金秀賢的真面目，連日在韓流界鬧得沸沸揚揚。南韓女星李伊在個人社群平台上發文，成為公開首位為金賽綸發聲的藝人。

李伊寫下：「9歲什麼都不懂的時候被父母折騰；15歲時懂了一切，卻被當成花蛇。」由於年紀對應正好是金賽綸出道和初戀的年紀，所以雖然沒有指名道姓，但明顯是為了金賽綸抱不平。

而「花蛇」在韓語中指利用美色騙取錢財的拜金女，李伊疑似影射金賽綸被原生家庭和外界輿論害慘，粉絲群起留言稱讚她非常勇敢，也提醒她小心被有心人士封殺。

金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。

不過，南韓媒體始終對於兩人的戀情還有新聞避重就輕，金賽綸的家屬才找上YT頻道「橫豎研究所」幫忙發聲、爆料。大陸微博目前的熱搜冠軍竟是「100家媒體拒絕報導金秀賢、金賽綸交往」，這也是為何金賽綸家人只能轉而找自媒體發文，也被不少網友直呼：「金秀賢到底後台有多硬」、「實在是逼人到絕境」、「沒人敢得罪金秀賢」。

李伊憑藉「鬼怪」中三神奶奶等角色廣為人知。（取材自Instagram)
李伊憑藉「鬼怪」中三神奶奶等角色廣為人知。（取材自Instagram)

金賽綸 金秀賢 南韓

上一則

男神變落水狗…金秀賢淪公敵 台灣行不受影響？

延伸閱讀

男神變落水狗…金秀賢淪公敵 台灣行不受影響？

男神變落水狗…金秀賢淪公敵 台灣行不受影響？
金秀賢演藝事業空前危機 害慘新戲「天價賠償金曝光」

金秀賢演藝事業空前危機 害慘新戲「天價賠償金曝光」
連徐睿知都不放過 金秀賢經紀公司黑暗內幕曝光

連徐睿知都不放過 金秀賢經紀公司黑暗內幕曝光
金秀賢連爆黑歷史… 祕戀金賽綸 疑劈腿安昭熙

金秀賢連爆黑歷史… 祕戀金賽綸 疑劈腿安昭熙

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單