首個替金賽綸發聲藝人「鬼怪」女星：15歲被當拜金女

金秀賢被爆後台超硬，沒有人敢得罪。(取材自Netflix)

南韓 已故女星金賽綸 掀開金秀賢 的真面目，連日在韓流界鬧得沸沸揚揚。南韓女星李伊在個人社群平台上發文，成為公開首位為金賽綸發聲的藝人。

李伊寫下：「9歲什麼都不懂的時候被父母折騰；15歲時懂了一切，卻被當成花蛇。」由於年紀對應正好是金賽綸出道和初戀的年紀，所以雖然沒有指名道姓，但明顯是為了金賽綸抱不平。

而「花蛇」在韓語中指利用美色騙取錢財的拜金女，李伊疑似影射金賽綸被原生家庭和外界輿論害慘，粉絲群起留言稱讚她非常勇敢，也提醒她小心被有心人士封殺。

金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。