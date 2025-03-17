我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

韓星第1人… 太妍登大巨蛋開唱 謝粉絲把台下坐滿

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太妍是南韓首位在大巨蛋開唱的歌手。（取材自微博）
太妍是南韓首位在大巨蛋開唱的歌手。（取材自微博）

韓團「少女時代」隊長太妍站上台北大巨蛋，舉辦個人全新巡迴演唱會「The TENSE」。她成為首位在大巨蛋開唱的韓星，票房號召力格外驚人，近3.5萬張門票全數售罄，連太妍看到座無虛席的場面都忍不住讚嘆：「謝謝你們把這裡坐滿，這裡真的是太漂亮了。」

太妍素有「精靈女王」封號，她化身桂冠女神，以「Fabulous」揭開序幕，接著獻唱「I」、「Letter To Myself」，嘹亮嗓音迴盪在大巨蛋中，和粉絲的應援聲交錯，太妍感動道：「我等這一天等很久了，能夠在這麼大的場地演唱，你們真的把這裡都坐滿了。」

雖然距離上次來台僅相隔7個月，太妍沒忘記用中文向粉絲打招呼：「大家好，好久不見。」她時隔快2年再開巡演，海外第一站就獻給台北，加上2025年是她單飛出道第10周年，能夠站上台北大巨蛋，意義格外不同。

聽到3.5萬名粉絲齊聲呼喚，太妍笑說：「我被現在的氣氛壓制住了，我沒辦法講任何的話。」她用中文致謝，看到台灣粉絲祭出拿手的排字應援，她再次驚呼：「原來有這個東西喔？哇我看到囉，非常謝謝你們，這個有人在拍吧？在這麼大的場地演出，真的非常幸福、非常開心，台灣最棒。」

大巨蛋也給足太妍發揮空間，她在演唱「INVU」時，一雙巨型黑色翅膀從天而降，象徵女神黑化成惡魔。演唱會尾聲，太妍搭上繞場花車，一邊唱著「Feel So Fine」，一邊向2、3樓歌迷揮手打招呼，把首爾場演出橋段原汁原味搬到台灣。

上一則

抗罕病兩年 43歲坎城影后愛蜜麗德奎恩過世

下一則

密集拍戲太累 妮可基嫚宣布暫離演藝圈：我不是女超人

延伸閱讀

3.5萬粉塞滿台北大巨蛋 太妍榮登「韓星第一」

3.5萬粉塞滿台北大巨蛋 太妍榮登「韓星第一」
華岡50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝

華岡50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝
柳演錫爆約482萬美元逃漏稅 韓星頻陷人設崩塌魔咒

柳演錫爆約482萬美元逃漏稅 韓星頻陷人設崩塌魔咒
想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想

想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄