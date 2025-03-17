金秀賢連爆黑歷史… 祕戀金賽綸 疑劈腿安昭熙

金秀賢疑似劈腿安昭熙。（取材自Instagram）

金秀賢 經紀公司Gold Medalist日前突發聲明，長文回應與已故女星金賽綸 戀情、要求償還債務等爭議，認了與金賽綸交往過，但是等女方成年後才開啟戀情，並否認金秀賢向金賽綸催債，但網友仍對兩人戀情交往時間點存疑。

Gold Medalist聲明中，金秀賢認與金賽綸交往，時間點為2019年夏至2020年秋，並舉已曝光親密照中女方衣服的上市時間佐證，反駁兩人於2016年開始交往的，金賽綸還未成年的說法。然而聲明才曝光不久便有網友於韓網論壇「theqoo」發文指出金賽綸身上的衣服其實早在2014年就上市，無法作為照片為2019年拍攝的證據。

微博 又有網友挖出金秀賢過去的緋聞，質疑他疑似「劈腿金賽綸和安昭熙」，網友發現他在2015年的時候和Wonder Girls的前成員安昭熙爆戀情，金秀賢都會到女方家約會，且消息爆出時兩人其實已經交往1年，時間點和金賽綸有重疊。

據悉，安昭熙後來退出Wonder Girls，之後就由金秀賢暗中牽線，安排安昭熙進入當時金秀賢所屬的Keyeast經紀公司，成為師兄妹的關係更方便約會。

金秀賢因為被踢爆和金賽綸交往，種種劣跡讓他形象重挫。如今綜藝節目「Good Day」製作單位發出聲明，表示完全知道相關爭議的嚴重性，之後將優先考量觀眾的意見，繼續進行節目製作，並緊急刪減了「Good Day 總會」中金秀賢的鏡頭，因此第5集的播出時間會縮短約10分鐘，流暢度也受到影響。

關於金秀賢參與日前的錄影，「Good Day」表示當時正在等待金秀賢經紀公司發表聲明，所以才讓他先錄影。如今製作單位在慎重討論後，決定預先刪減金秀賢的部分，並儘量避免與其他藝人產生交集。對於過程中帶給觀眾困擾，真誠地向大家致歉。