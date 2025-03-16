金秀賢裸體洗碗照曝光 下半身光溜溜 金賽綸母親逼公開道歉

金秀賢再被曝光疑似下半身裸體的照片。（取材自Instagram）

南韓男神金秀賢 連日被公布與已故女星金賽綸 的親密合照，經紀公司稱他情緒崩潰，最終認了兩人有過一段情，但否認在女方未成年時交往。經紀公司喊話想和金賽綸媽媽見面詳談，但YouTube頻道「橫豎研究所」再PO出金秀賢裸體在金賽綸家的洗碗照，並代金母發表7點訴求，要求金秀賢公開道歉，引發全網熱議。

金秀賢公司近日發表聲明，強調他們和金賽綸母親的主張有想法不同的部分，希望能親自拜訪金賽綸母親，當面進行充分說明。

然而「橫豎研究所」隨即在直播公布疑似金秀賢在金賽綸家沒穿褲子洗碗的私密照片，照片中可看見一名男子背對鏡頭，上半身穿T恤，下半身則似乎完全沒穿，重點部位被字幕擋住，疑似就是金秀賢。對照過去金賽綸在節目上公開的家中廚房，確實與照片中十分相似。 金秀賢再被曝光疑似下半身裸體的照片。（視頻截圖）

「橫豎研究所」並發表金賽綸母親的聲明，提出7點訴求，其中主要希望金秀賢與經紀公司Gold Medalist針對過去持續否認與金賽綸戀情的言論，以及否認要求金賽綸還債等事實公開道歉，並希望經紀公司承認金賽綸作為公司草創期員工所做的貢獻。

聲明強調，家屬所做的這一切，是為了恢復金賽綸因為部分YouTuber散播的虛假事實所失去的名譽，為了證明金賽綸和金秀賢曾經交往的事實，不得已才公開了部分金秀賢的照片，希望大家理解。

聲明指出，家屬從金秀賢及經紀公司方所希望得到的則只有公開道歉。也表示將對散播假消息的YouTuber李鎮浩（音譯）提告。

據此前報導，金秀賢過去3年來對於與金賽綸的戀愛傳聞始終否認，「橫豎研究所」10日上傳相關影片，主張兩人從2015年就開始交往後，金秀賢方先是否認戀情，但在金秀賢親吻金賽綸的親密照片曝光後，14日承認戀情，但否認在金賽綸未成年時期交往。隨著金秀賢半裸照曝光，「一天一爆料」的精彩八卦也讓眾多網友看得眼花撩亂，好奇最終將如何收尾。