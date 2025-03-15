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柳演錫爆約482萬美元逃漏稅 韓星頻陷人設崩塌魔咒

記者李姿瑩／綜合報導
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柳演錫被南韓稅務機關盯上。（圖／瑞田文創提供）
柳演錫被南韓稅務機關盯上。（圖／瑞田文創提供）

憑藉韓劇「現在撥打的電話」人氣爆棚的柳演錫被爆出疑似逃漏稅，被南韓國稅局追討約70億韓元（約482萬美元）的巨額稅款，引發輿論譁然。

因為藝人屬於高收入族群，南韓稅務機關這陣子針對投機取巧的藝人大動作徹查，先前才爆出李荷妮逃漏稅高達60億韓元(約413萬美元)，如今輪到柳演錫被盯上，而且金額更高。

根據報導，柳演錫和李荷妮一樣成立個人經紀公司，藉此來節省稅金。但由於計算申報方式等差異，國稅局認為在此過程中存在逃漏稅可能性，因此展開了嚴格的稅務調查。

由於逃漏稅對藝人形象打擊極大，柳演錫的經紀公司火速回應，表示已經申請徵稅前審查，也就是對追繳70億元這筆數字提出異議，向媒體更正補徵收稅額應為30億韓元(約206.7萬美元)，並且強調柳演錫一直都有認真履行納稅義務，是誠實的納稅人。

尷尬的是，柳演錫本月23日要在台灣舉辦個人見面會，卻跟金秀賢一樣鬧出負面的新聞。他們正巧月底要接力赴台灣和粉絲見面，如今能否成行都還是未知數，讓粉絲不禁搖頭感嘆韓星歐巴們彷彿輪流中了人設崩塌魔咒。

國稅局 南韓 韓劇

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