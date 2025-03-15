金秀賢崩潰想不開？「全裸洗碗照」成未爆彈

金秀賢被爆情緒極度不穩定。（本報資料照片）

韓星金秀賢 抵擋不住連日輿論壓力，身心崩潰，經紀公司「Gold Medalist」稱他「出現了嚴重的心理不安狀態」，因此預計下周的回應，提前緊急發表，認了與已故女星金賽綸 的戀情。但經紀公司強調兩人僅交往1年，且是在女方成年後。金賽綸的母親被聲明激怒，原要公開金秀賢在金賽綸家中裸體洗碗的照片，但最後擔心對方想不開而作罷。

雖然金秀賢公司發出聲明承認藝人和金賽綸過去確實交往過，但為了規避刑責，堅持雙方是成年後才交往。金賽綸母親不甘心女兒名聲受辱，透過「橫豎研究所」強烈譴責金秀賢，要他面對制裁。

而最新公布的合照中，金秀賢所穿的外套很快被網友起底，公開曝光的時間同樣是金賽綸還沒有成年的時候。而拍照的地點也一併被起底，正是金秀賢擁有的三間公寓其中之一，位於首爾城東區聖水洞1街的「Gallery Foret」。

「橫豎研究所」表示，已經握有「金秀賢在金賽綸家裡全裸洗碗的照片、影片」，但家屬考慮到金秀賢的狀態，怕他崩潰輕生，所以不會公開。頻道主持人認為，對方傷害女兒就要加倍奉還，正說服金賽綸媽媽直接給金秀賢一個痛快。

「橫豎研究所」也直播金賽綸母親的聲明，痛訴假新聞與網路霸凌如何一步步摧毀她的女兒。然而，YouTuber 李鎮浩及一眾網路記者卻憑空捏造假新聞，將一名普通且前途光明的女演員以及她的家庭推入地獄。 金母指女兒在這樣的環境中，孤立無援地堅持了3年，每天24小時無法入眠。