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玄彬變身白馬王子 開心露酒窩分享凍齡之道

記者李姿瑩／蹤合報導
玄彬穿著全白西裝帥氣現身。（記者李姿瑩／攝影）
玄彬穿著全白西裝帥氣現身。（記者李姿瑩／攝影）

42歲南韓男神玄彬以代言人身分，出席保健食品記者會。他赴台時一身休閒輕便，記者會上變身白馬王子，穿著一襲全白西裝現身，大方分享自己的保養之道。

玄彬一上台就露出帥氣笑容和迷人酒窩，開心打招呼道：「大家好，我是玄彬。繼之前宣傳電影，非常開心這次相隔2個月又再次造訪，很高興能看到大家。」

玄彬分享，自己外型凍齡沒有什麼秘訣，就是靠平常努力運動，還有執行飲食管理。他非常重視健康，這也是他願意代言保健食品的契機，在台上暢飲商品時不忘嘴甜稱讚：「我覺得因為產品，我變得更年輕。」

說到運動和飲控，玄彬進一步說明，他運動時跑步、重訓都會做，在出席活動前才跑了7公里。飲食方面就是補充蛋白質、抗氧化水果，盡量多喝水，當然還要補充健康食品。

玄彬記得上次赴台時，下榻飯店對面大樓就掛著他代言的超大廣告，他和其他演員、導演一起在那面牆下合照留念，對此感到相當自豪。可惜上次行程太滿，沒有時間去逛夜市，「我真的很想去，請問有什麼推薦的嗎？」

主持人楊千霈一口氣推薦他大腸包小腸、藥燉排骨等，玄彬坦言真的很想吃，如果有時間一定會吃吃看。但他不希望是由工作人員買回飯店，想要親自到夜市感受現場氣氛。不過為了怕引起暴動，玄彬打趣：「我不會穿這樣去。」

最近他剛拍完Disney+的「韓國製造」，預計下半年就會公開，「然後我會接著拍第2季，之後會繼續努力展現不同的樣貌給大家看，請大家多多支持」。

因為碰上白色情人節，玄彬認為「比起禮物本身，心意更重要」，也順便促銷「為了對方的健康，不妨就送這款產品如何」。他最後再次強調健康無價，「祝福大家身體健康，每天都幸福快樂，能見到大家真的很開心」。

玄彬 情人節 南韓

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