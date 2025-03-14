「高人指點」反轉與金賽綸戀情真相？金秀賢萬字聲明被打臉

金秀賢經紀公司發布長篇聲明，認了與金賽綸（圖）交往。（取材自Instagram）

金秀賢 公司Gold Medalist發出萬字長文聲明，承認藝人與金賽綸 的戀情，然而通篇詞句避重就輕，看得出經過「高人指點」，首先就是要撇除和未成年少女發生關係的刑責。經紀公司在針對「橫豎研究所」的爆料提出看似反轉真相的說法，但分別遭網友戳破打臉，跟他們過去行徑完全自相矛盾。

經紀公司聲明中提到，金賽綸在2024年3月19向金秀賢發出求救訊息，但金秀賢當時已經和她分手四年，不清楚金賽綸的財務狀況，所以立刻向公司詢問。公司認為金賽綸需要專業協助，因此要求金秀賢不要直接回應，由公司接手處理。

Gold Medalist強調寄發存證信函只是走個程序，不代表公司真的打算追討款項。然而網友對照金賽綸家屬的說法，Gold Medalist找來三大王牌律師處理這筆債款，催款信函就是這三大律師發出，如果真的只是「走個形式」，又何必花重金請來大律師們發存證信函？

而且存證信函中要求金賽綸「立即償還約7億韓元」，距離他們說好的還債日期還有九個月。金賽綸家屬說，金賽綸看到存證信函後「渾身發抖」，自認根本沒辦法負擔。因此公司現在才強調只是形式，對比當時出手如此之重，根本自相矛盾。