「看他還能撒謊多久」 爆料者嗆：有金秀賢裸體洗碗照

「橫豎研究所」再曝光金秀賢（左）、金賽綸貼臉親密照。（視頻截圖）

韓星金秀賢 被數家韓媒一天一爆，和已故女星金賽綸 的戀情證據愈來愈多，被指很可能在金賽綸未成年就交往，他遭輿論抨擊形象大傷，代言品牌跟他切割，逼得金秀賢經紀公司終於回應，表示下周會帶著證據反擊。對此，YouTube 頻道《橫豎研究所》隔空向金秀賢喊話，表示若下周的證據不符事實，「我真的會公開三張超勁爆的照片跟影片」。不過，稍早金秀賢已經透過經紀公司坦承戀情。

YouTube頻道《橫豎研究所》近來頻頻爆料金賽綸與金秀賢的戀情，更公開兩人合照、金秀賢情書等內容，透露兩人其實是交往六年的情侶關係，而原先金秀賢借給金賽綸7億韓元，分手後突然向女方追討，導致女方崩潰走上絕路。對此，金秀賢經紀公司Gold Medalist二度發表聲明，強調會針對不實謠言採取法律行動，並表示「下周表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。」

對此，YouTube頻道《橫豎研究所》日昨再度直播，並公開金賽綸與金秀賢的親密合照，「從這張照片的拍攝時間來看，這是未成年時期的照片」。並指出：「我們擁有很多這樣的照片，但今天只公開一張。」

針對金秀賢公司提到下周將發表證據，直播主持人也做出警告，稱自己手上握有更勁爆的畫面，強調衝擊力將遠遠超過目前已經曝光的照片，並嗆聲「看他還能撒謊多久！」此外，頻道小編還在直播討論區留言，並隔空向金秀賢喊話：「如果只是一味地撒謊和狡辯，那麼……我們將公開三張真正震撼的照片和一段影片」，更稱：「有張在女友家全裸洗碗的照片」。