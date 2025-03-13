金秀賢認與金賽綸「成年時交往」 超長聲明全文曝光

金秀賢(右)親吻金賽綸的照片網路瘋傳。(YouTube截圖)

韓星金秀賢 的經紀公司「Gold Medalist」今（14）緊急發聲明認了他與已故女星金賽綸 的戀情，然而強調雙方交往時女方已經成年，聲明全文如下：

各位好，這裡是Gold Medalist，本公司原預計下周以證據發表官方聲明，駁斥「橫豎研究所」的節目內容，然而，金秀賢先生於今凌晨出現了嚴重的心理不安狀態，本公司已採取措施，確保他能夠獲得充分的安穩休息。

自「橫豎研究所」的內容發布以來，金秀賢遭千夫所指，認為他必須為逝者負責，他承受極大的精神壓力。此外，3月12日「橫豎研究所」播出後，公司大門對面停車場便有帶著相機的車輛徘徊，直至深夜，到3月13日中午仍有持攝影設備的人在公司建築周邊徘徊，這些情形都加深了金秀賢的心理壓力。

因此，我們緊急決定發表聲明，以針對核心爭議澄清事實，懇請各界理解。雖然與原計劃有所不同，但目前最優先的事項是澄清真相，即便仍有部分內容尚未完全補充，我們仍決定先行發表。

感謝大家的理解。

金秀賢先生與金賽綸小姐的交往始於2019年夏天，結束於2020年秋天，當時金賽綸小姐已是成年人。因此「金秀賢先生曾與未成年時期的金賽綸小姐交往」的說法並非事實。

2024年3月24日凌晨，金賽綸小姐在Instagram限時動態上公開的照片，以及2025年3月11日「橫豎研究所」節目中曝光的照片，皆拍攝於2020年冬季，當時兩人正處於戀愛關係中，當時金賽綸小姐穿的服飾，是某品牌於2019年6月推出的款式，因此「這些照片拍攝於2016年，當時她仍未成年」的說法完全站不住腳。

此外，3月12日「橫豎研究所」公開的另一張照片，其實是2019年12月24日耶誕夜當天2人拍攝的影像，我方已確保該照片的原始數據（Metadata）。3月13日公開的照片，同樣可透過相同服飾來確認，確實是在同一天拍攝的。因此，「橫豎研究所」將這些照片作為「2016年所拍攝的證據」，並以此主張2人是在金賽綸小姐未成年時期便開始交往，完全與事實不符。

至於軍中書信，金秀賢先生在服兵役期間，會定期寫信與親友分享軍旅生活，信件中的「想念」等表達，僅為軍人與熟識親友之間的日常問候。但「橫豎研究所」卻刻意將2015年的書信，與2人戀愛後的明信片一起呈現，使其看起來像是一封情書；甚至將金賽綸小姐2016年在SNS上公開使用的暱稱，扭曲成兩人私下的特殊愛稱，藉此誤導大眾。

金秀賢先生深知，作為受大眾喜愛的公眾人物，私生活可能會受到外界評論，即便是嚴厲的批評也應該虛心接受。然而，現在大量的不實訊息與虛假指控被當成事實瘋傳。「橫豎研究所」節目中的所謂「爆料者」自稱是金賽綸小姐的家人，但根據媒體報導，該人士實際上是其母親的朋友。這種連身份都未經確認的匿名爆料者，透過幾張刻意剪裁的照片斷章取義，未經當事人查證便製造更多謠言。這不僅使金秀賢先生深陷痛苦，甚至嚴重侵犯逝者的隱私，使親友承受無法言喻的傷害。

「橫豎研究所」的報導中，將金秀賢先生形容為導致金賽綸小姐悲劇的「惡魔」，並聲稱「Gold Medalist」公司對金賽綸小姐施加債務壓力，而她向金秀賢先生求助卻遭到冷漠對待，導致她走上絕路。然而，這一指控並非事實。

首先，金賽綸小姐的賠償金問題，全由「Gold Medalist」公司負責處理，並未對她進行任何催繳。

金賽綸小姐因酒駕事故，面臨各種違約金與賠償責任，總金額約為11.14億韓元。本公司盡全力協助她減輕負擔，最終將負擔額降至約7億韓元，其中包括出售事故車輛以償還部分損失。然而，「橫豎研究所」卻將此過程歪曲為「公司強行奪走她的車輛」。

酒駕事故相關違約金明細：

Keds（廣告） 3.9億

「獵犬們」（電視劇）7億

商鋪損失賠償 24,361,852

總計11.14億

由於金賽綸小姐無力償還，公司於2023年12月將其剩餘債務全數作為「呆帳處理」，並在2024年4月1日的財務報告中記錄為損失。因此，公司並未向她進行催繳，也未向她施加經濟壓力，反而在法律允許的範圍內最大程度地提供協助。

金賽綸小姐於2024年3月19日傳簡訊向金秀賢先生訴苦，但當時兩人早已分手4年，金秀賢先生對此事毫不知情，於是詢問公司，而公司則告知：「此事涉及法律問題，應由專業人士處理。」金秀賢先生始終未介入此事，也沒有要求她償還任何款項。因此，將金賽綸小姐的死亡與此事強行聯繫，完全是毫無根據的惡意推測。

「橫豎研究所」去脈絡的報導、將真相扭曲為吸引眼球的標題，導致無數人受到傷害。金秀賢先生願意接受公眾的討論與批評，但無法忍受基於虛假訊息的惡意攻擊。

金秀賢先生對於金賽綸小姐的逝世，感到深深的悲痛，亦希望外界能夠尊重逝者，停止散播錯誤訊息，還原事實真相。